Меган Маркл відвідала коледж у Лондоні: деталі офіційної зустрічі

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Меган Маркл в Лондоні
Меган Маркл в Лондоні / Twitter @KensingtonRoyal

Герцогиня Сассекська, яка очікує на появу первістка, активно виконує свої обов'язки в королівській родині. Чарівна Меган Маркл днями відвідала коледж у Лондоні, де вкотре порушила важливі соціальні питання.

5 грудня у Великобританії відбулася зустріч Асоціації університетів Співдружності. Таку офіційну подію, організовану в Королівському коледжі Лондона, не змогли оминути представники Букінгемського палацу. Герцогиня Сассекська відвідала захід та взяла участь в обговоренні питань освіти з лідерами асоціації, академіками та студентами британських університетів.

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На офіційний захід Меган Маркл вбрала скромну чорну сукню. Вагітна дружина принца Гаррі розпустила хвилясте волосся, зробивши проділ посередині. Денний макіяж завершив образ герцогині Сассекської. 

Меган Маркл герцогиня Сассекська дружина принца Гаррі в Лондоні
Чарівна Меган Маркл на зустрічі з освітянами / Twitter @KensingtonRoyal

Відомо, що зустріч не була анонсованою, тому поява Меган Маркл в Асоціації університетів Співдружності стала справжньою несподіванкою для прихильників королівської сім'ї. 

А вже ввечері принц Гаррі та його чарівна дружина відвідали церкву Святого Луки, що у Челсі. На фото, зроблених папараці, видно помітно округлий живіт Меган Маркл, яка вже навесні вперше стане мамою. 

Принц Гаррі та Меган Маркл / The Daily Mail
Принц Гаррі та Меган Маркл / The Daily Mail

Принц Гаррі та вагітна Меган Маркл
Герцоги Сассекські в Челсі / The Daily Mail

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Джерело: 24 Канал
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