Меган Маркл відвідала коледж у Лондоні: деталі офіційної зустрічі

Герцогиня Сассекська, яка очікує на появу первістка, активно виконує свої обов'язки в королівській родині. Чарівна Меган Маркл днями відвідала коледж у Лондоні, де вкотре порушила важливі соціальні питання.

5 грудня у Великобританії відбулася зустріч Асоціації університетів Співдружності. Таку офіційну подію, організовану в Королівському коледжі Лондона, не змогли оминути представники Букінгемського палацу. Герцогиня Сассекська відвідала захід та взяла участь в обговоренні питань освіти з лідерами асоціації, академіками та студентами британських університетів.

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На офіційний захід Меган Маркл вбрала скромну чорну сукню. Вагітна дружина принца Гаррі розпустила хвилясте волосся, зробивши проділ посередині. Денний макіяж завершив образ герцогині Сассекської.



Чарівна Меган Маркл на зустрічі з освітянами / Twitter @KensingtonRoyal

Відомо, що зустріч не була анонсованою, тому поява Меган Маркл в Асоціації університетів Співдружності стала справжньою несподіванкою для прихильників королівської сім'ї.

А вже ввечері принц Гаррі та його чарівна дружина відвідали церкву Святого Луки, що у Челсі. На фото, зроблених папараці, видно помітно округлий живіт Меган Маркл, яка вже навесні вперше стане мамою.



Принц Гаррі та Меган Маркл / The Daily Mail



Герцоги Сассекські в Челсі / The Daily Mail