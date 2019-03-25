Меган Маркл виконує королівські обов'язки, незважаючи на декрет

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Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

37-річна Меган Маркл народить первістка у квітні 2019 року. За декілька місяців до пологів, герцогині традиційно припиняють відвідувати світські заходи та здійснювати офіційні виходи. Однак дружина принца Гаррі не відсиджується у декретній відпустці, а відвідує свої організації за місяць до народження дитини.

В середині березня 2019 року стало відомо, що Меган Маркл завершила всі офіційні виходи, які були заплановані до народження дитини. Після оголошення вона разом з принцом Гаррі лише двічі з'явилися на публіці. Однак те, що герцогиня Сассекська здійснила всі офіційні виходи не означає, що вона не здійснюватиме приватні візити.

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Так, нещодавно Меган Маркл відвідала благодійну організацію Smart Works, патроном якої вона є. Знімки дружини принца Гаррі з'явилися на сторінці журналіста Omid Scobie у Twitter.

Вагітна герцогиня прибула до працівників корпорації, аби привітати їх з продуктивною і успішною роботою. Після того, як вона стала їхній опікуном, ефективність організації зросла на 50%.

 

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Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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