Меган Маркл вийшла з декрету та презентувала власну колекцію одягу

Ще всередині серпня 2019 року герцоги Сассекські анонсували, що готують до випуску дебютну капсульну колекцію одягу, яка буде частиною їхнього благодійного проєкту. Вже сьогодні, 12 вересня, Меган Маркл показала результати своєї роботи, яка стала своєрідним офіційним поверненням її до виконання королівських обов'язків.

Попередня презентація колекції одягу відбулась на інстаграм-сторінці герцогів Сассекських. Там королівське подружжя не тільки оголосило про відкриття лінії одягу, але й показало знімки з процесу створення вбрання.

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За офіційними даними, капсульну колекцію Меган Маркл розробила для підтримки благодійної організації Smart Works, що в західному Лондоні. Лінію одягу створили у співпраці з дизайнеркою Мішою Ноною, а також представниками брендів Marks&Spencer, John Lewis та Jigsaw. Вбрання допоможе жінкам, які звертаються за допомогою до благодійної організації, виглядати стильно та впевнено під час їхніх співбесід у пошуках роботи.

Після переїзду до Великобританії мені було дуже важливо зустрітися з громадами та організаціями, які займаються благодійністю, та зробити все можливе, щоб допомогти їм... Сьогодні, через рік, я із задоволенням оголошую запуск чергової ініціативи жінок, які підтримують інших, та спільноти, яка працює задля суспільного блага,

– зазначила Меган Маркл.

Відомо, що капсульна колекція складається із п'яти комплектів, які зроблені в класичному стилі. Зокрема, у лінію одягу ввійшли сорочки, класичні штани, блейзери, сукні та аксесуари. До рекламної фотосесії Меган Маркл запросила не моделей, а представниць проєкту.



Капсульна колекція одягу від Меган Маркл / Фото: Instagram / @smartworkscharity

Відомо, що упродовж двох тижнів колекція поступить у продаж. Вбрання, розроблене Меган Маркл, британці зможуть придбати безпосередньо у Smart Works, або ж у магазинах брендів, з якими герцогиня співпрацювала під час підготовки колекції до запуску. Половину коштів, виручених від продажів, передадуть на розвиток благодійного проєкту.

Працюючи із кількома компаніями, а не однією, ми продемонстрували, як можемо колективно розширювати свої сили. Це ще один шар цієї історії спільного успіху, тому я так пишаюся, що є частинкою цього,

– додала Меган Маркл.

Про дебютну лінійку одягу журналісти говорили ще 22 серпня 2019 року. Тоді інсайдери західних ЗМІ заявляли, що Меган Маркл прагне допомогти організації Smart Works, де вона є королівським патроном. У мережі герцогиня Сассекська опублікувала відео, на якому видно, як вона зустрічається з жінками, які звернулись до благодійників за допомогою у пошуку роботи.

Завітавши вперше до Smart Works, у Меган Маркл виникла ідея створити вбрання, яке носитимуть учасниці благодійної програми. Згодом принц Гаррі допоміг дружині залучити до співпраці відомі бренди та дизайнерів, які погодились продавати одяг та віддавати частину коштів на розвиток проєкту. Попри таку значну допомогу герцогиня сама контролювала процес пошиття одягу: від ескізів до кінцевого результату.