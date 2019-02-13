Меган Маркл зачарувала білосніжним образом на виставі у Лондоні: фото

Герцогиня Сассекська, перебуваючи на останніх місяцях вагітності, встигає відвідувати багато світських заходів. 12 лютого вона побувала на виставі "Дика Земля" у Музеї природничої історії в Лондоні.

На світську подію вона традиційно завітала зі своїм чоловіком принцом Гаррі. Захід був приурочений 210-річчю від дня народження Чарльза Дарвіна. Для публічного виходу вона обрала не вечірню сукню, а зручне та дуже стильне плаття-водолазку до колін, поверх якого одягнула одне зі своїх улюблених пальт білого кольору.

Читайте також: Художниця відтворила стильні виходи вагітної Меган Маркл: чарівні кадри



Меган Маркл підкреслила округлий живіт білосніжною сукнею / Getty Images

Total white образ Меган доповнила оливковими туфлями-човниками і таким же маленьким клатчем. Своє волосся вона підібрала в елегантний пучок, а вилиці та губи підкреслила рожевим відтінком.



Меган Маркл підкреслила округлий живіт білосніжною сукнею / Getty Images

Принц Гаррі у свою чергу виглядав, як завжди, стильно та елегантно – синій костюм, біла сорочка і блакитна краватка з орнаментом. Окрім перегляду вистави подружжя жваво спілкувалось з дітьми та гостями події.



Принц Гаррі і Меган Маркл у Лондоні / Getty Images



Принц Гаррі і Меган Маркл на виставі у Лондоні / Getty Images



Принц Гаррі і Меган Маркл на виставі у Лондоні / Getty Images