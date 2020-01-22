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Меган Маркл здійснила таємний вихід перед від'їздом до Канади: фото

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Меган Маркл відвідала притулок для тварин у Лондоні / Instagram / @sussexroyal

Герцоги Сассекські наразі перебувають у Канаді, де насолоджуються дозвіллям зі своїм сином Арчі. Однак принц Гаррі та Меган Маркл не забувають і про прихильників: у мережі вони опублікували ефектні знімки з таємного візиту представниці палацу до благодійної організації.

Відповідною інформацією герцоги Сассекські поділились на інстаграм-сторінці. У дописі принц Гаррі та Меган Маркл зізнались, що незадовго до того, як вони оголосили про складання королівських обов’язків, представниця королівської родини здійснила кілька таємних зустрічей. Серед них – візит до центру допомоги бездомним тваринам Mayhew, що у Лондоні. Зустріч була не анонсованою для ЗМІ та закритою, тому тільки тепер у мережі з’явились перші фото герцогині. 

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“На початку цього місяця герцогиня Сассекська зустрілася з дивовижними людьми, які працюють в Mayhew, щоб дізнатися, яких успіхів вони домоглися за рік роботи. Меган стала покровителькою цього притулку в січні 2019 року. Герцогиня розуміє важливість зв'язку тварин з людьми і висловлює подяку працівникам центру за роботу, яку вони виконують з дня в день”, – йдеться в офіційній заяві. 

Для цього особливого виходу Меган Маркл обрала чорний штанний костюм, до якого підібрала блакитну сорочку. Виглядала герцогиня Сассекська неперевершено, демонструючи впевненість та особливу елегантність на зустрічі. 

Меган Маркл
Меган Маркл у Лондоні / Instagram / @sussexroyal

Меган Маркл відвідала притулок у Лондоні
Меган Маркл відвідала притулок у Лондоні / Instagram / @sussexroyal

Як відомо, це не єдина організацію, яку Меган Маркл відвідала перед виїздом до Канади. За день до оголошення резонансної заяви герцогиня Сассекська прийшла до Королівського театру в Лондоні, де з 2019 року є патроном. Інсайдери повідомляють, що Меган Маркл від початку планувала пробути у Лондоні всього 3 дні та за цей час встигнути здійснити офіційний вихід з принцом Гаррі до Будинку Канади, а також відвідати свої благодійні організації, щоб підготувати їх до оголошення заяви. Тільки після того, як вона залагодила всі справи, герцогиня Сассекська повернулась у Ванкувер до свого сина Арчі Гаррісона. 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Канада Велика Британія
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