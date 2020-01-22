Меган Маркл здійснила таємний вихід перед від'їздом до Канади: фото

Герцоги Сассекські наразі перебувають у Канаді, де насолоджуються дозвіллям зі своїм сином Арчі. Однак принц Гаррі та Меган Маркл не забувають і про прихильників: у мережі вони опублікували ефектні знімки з таємного візиту представниці палацу до благодійної організації.

Відповідною інформацією герцоги Сассекські поділились на інстаграм-сторінці. У дописі принц Гаррі та Меган Маркл зізнались, що незадовго до того, як вони оголосили про складання королівських обов’язків, представниця королівської родини здійснила кілька таємних зустрічей. Серед них – візит до центру допомоги бездомним тваринам Mayhew, що у Лондоні. Зустріч була не анонсованою для ЗМІ та закритою, тому тільки тепер у мережі з’явились перші фото герцогині.

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“На початку цього місяця герцогиня Сассекська зустрілася з дивовижними людьми, які працюють в Mayhew, щоб дізнатися, яких успіхів вони домоглися за рік роботи. Меган стала покровителькою цього притулку в січні 2019 року. Герцогиня розуміє важливість зв'язку тварин з людьми і висловлює подяку працівникам центру за роботу, яку вони виконують з дня в день”, – йдеться в офіційній заяві.

Для цього особливого виходу Меган Маркл обрала чорний штанний костюм, до якого підібрала блакитну сорочку. Виглядала герцогиня Сассекська неперевершено, демонструючи впевненість та особливу елегантність на зустрічі.



Меган Маркл у Лондоні / Instagram / @sussexroyal



Меган Маркл відвідала притулок у Лондоні / Instagram / @sussexroyal

Як відомо, це не єдина організацію, яку Меган Маркл відвідала перед виїздом до Канади. За день до оголошення резонансної заяви герцогиня Сассекська прийшла до Королівського театру в Лондоні, де з 2019 року є патроном. Інсайдери повідомляють, що Меган Маркл від початку планувала пробути у Лондоні всього 3 дні та за цей час встигнути здійснити офіційний вихід з принцом Гаррі до Будинку Канади, а також відвідати свої благодійні організації, щоб підготувати їх до оголошення заяви. Тільки після того, як вона залагодила всі справи, герцогиня Сассекська повернулась у Ванкувер до свого сина Арчі Гаррісона.