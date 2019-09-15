Меган Маркл зворушливо привітала коханого принца Гаррі з днем народження

143 Читать новость на русском
Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл / www.gettyimages.com

У неділю, 15 вересня, онук британської королеви Єлизавети II святкує день народження. Принцу Гаррі виповнюється 35 років.Його дружина Меган Маркл зворушливо привітала коханого чоловіка у соціальних мережах.

Представники Меган і Гаррі, які ведуть їхню єдину сторінку в Instagram, опублікували колаж зі світлин принца.

Читайте також: Наркотики, клуби і коханки: найгучніші скандали, в які "влип" принц Гаррі у молодості

На світлині можна побачити одні з найголовніших подій у житті герцога Сассекського: матір принцеса Діана. яка тримає на руках маленького Гаррі, його дитинство, брата принца Вільяма, служба в армії, поїздки в Африку, весілля з Маркл і хрестини його первістка – Арчі Харрісона.

 

У підписі представники подружжя привітала герцога Сассекського з днем народження і додали персональне привітання від Меган Маркл.

Твоя робота над тими речама, про які ти піклуєшся, надихає мене кожного дня. Ти – найкращий чоловік і неймовірний батько для нашого сина. Ми тебе любимо. Щасливого дня народження,
– привітала Меган Маркл свого коханого чоловіка.

 

 

blog_ava
Гороскоп на 15 вересня для всіх знаків зодіаку
сьогодні
8657
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як носити червоний колір: топ-10 прикладів королеви Іспанії
сьогодні 11:23 Як носити червоний колір: топ-10 прикладів королеви Іспанії
Анастасія Манюхіна 2486
Наркотики, клуби і коханки: найгучніші скандали, в які "влип" принц Гаррі у молодості
сьогодні 09:36 Наркотики, клуби і коханки: найгучніші скандали, в які "влип" принц Гаррі у молодості
Анастасія Манюхіна 682
Що взяти з собою у РАЦС: найважливіші пункти
14 вересня 11:31 Що взяти з собою у РАЦС: найважливіші пункти
1027
Що одягнути в літак: корисні поради і цікаві лайфхаки
13 вересня 20:32 Що одягнути в літак: корисні поради і цікаві лайфхаки
2297
Переможницею конкурсу Міс Україна 2019 стала Маргарита Паша: біографія та фото красуні
12 вересня 23:05 Переможницею конкурсу Міс Україна 2019 стала Маргарита Паша: біографія та фото красуні
8819
Новини
Більше новин
Залиште відгук