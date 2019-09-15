Меган Маркл зворушливо привітала коханого принца Гаррі з днем народження

У неділю, 15 вересня, онук британської королеви Єлизавети II святкує день народження. Принцу Гаррі виповнюється 35 років.Його дружина Меган Маркл зворушливо привітала коханого чоловіка у соціальних мережах.

Представники Меган і Гаррі, які ведуть їхню єдину сторінку в Instagram, опублікували колаж зі світлин принца.

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На світлині можна побачити одні з найголовніших подій у житті герцога Сассекського: матір принцеса Діана. яка тримає на руках маленького Гаррі, його дитинство, брата принца Вільяма, служба в армії, поїздки в Африку, весілля з Маркл і хрестини його первістка – Арчі Харрісона.

У підписі представники подружжя привітала герцога Сассекського з днем народження і додали персональне привітання від Меган Маркл.

Твоя робота над тими речама, про які ти піклуєшся, надихає мене кожного дня. Ти – найкращий чоловік і неймовірний батько для нашого сина. Ми тебе любимо. Щасливого дня народження,

– привітала Меган Маркл свого коханого чоловіка.