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Меланія та Іванка Трамп на прийомі в Індії: яскраві фото

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Сім'я президента США в Індії / Фото: Getty Images

Днями президент США Дональд Трамп разом із дружиною, донькою та зятем прибув до Індії з першим офіційним візитом. В президентському палаці в Нью-Делі поважних гостей зустрічав глава держави Рам Натх Ковінд. Американська сім'я відвідала індійський гала-прийом.

Меланія та Іванка Трамп зачаровують публіку під час кожного світського виходу. У них різних стиль в одязі, проте, як дружина, так і донька президента Сполучених Штатів викликають активні обговорення своїх образів у мережі. Не став винятком і поїзд до Індії, де жінки продемонстрували декілька вишуканих та незвичних образів.

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Перша леді США обрала для урочистої вечері вбраннявід американського дому моди Carolina Herrera. Вона була одягнена в сукню рожевого кольору з довгими рукавами. Цікаво, що в Індії надають перевагу яскравим кольорам, на відміну від Америки та європейських країн.

Меланія Трамп
Меланія Трамп в Індії / Instagram / @alwaysmelania

Донька Дональда Трампа Іванка, яка під час візиту вийшла на публіку у білому костюмі від індійської дизайнерки, для цієї події обрала білу сукню, розшиту узорами червоного та золотистого кольорів.

Іванка Трамп
Іванка Трамп на прийосмі в Індії / Instagram / @ivankatrump

Іванка Трамп
Донька президента США показала розкішну сукню в Індії / Instagram / @ivankatrump

Іванка Трамп та Джаред Кушнер
Іванка Трамп та Джаред Кушнер на прийомі в Індії / Instagram / @ivankatrump

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Меланія Трамп Іванка Трамп Стиль і мода
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