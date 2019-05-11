Меланія Трамп одягнула сукню без спідньої білизни на офіційний прийом: фото

Першу леді США Меланію Трамп вважають іконою стилю, адже вона завжди з'являється на публіці у стильних вбраннях, слідкуючи за останніми модними новинками. Однак разом з цим, можуть траплятися й курйозні ситуації – дружина Трампа засвітила пишні груди під розкішною сукнею через те, що не одягнула спідню білизну.

У п'ятницю, 10 травня, Дональд та Меланія Трамп провели в Білому домі прийом для матерів військовослужбовців.

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Ми повинні щодня дякувати своїм мамам і відзначати їхній подвиг. Материнство – це справжнє благословення. Через жертовне служіння ваших синів і їхніх дружин, чоловіків, дочок ми і наші діти можемо насолоджуватися безпекою і свободою в нашій великій країні,

– заявила перша леді США на заході.

Для зустрічі Меланія Трамп одягнула біле плаття Prada з вишивкою, під яке вона вирішила не одягати спідню білизну. Відтак сукня ідеально підкреслила фігуру жінки. Завершили образ бежеві човники на високих підборах.

Додамо, якби такий курйоз (вийти на публіку без білизни) трапився з будь-ким з королівської сім'ї у Великобританії – більшість ЗМІ рясніли б заголовками про те, що порушено прийнятий протокол. У випадку з представницями інших країн суворості стосовно виходів немає, відтак Меланія почувала себе цілком впевненою в своєму образі.



Дональд і Меланія Трамп / Getty Images



​Дональд і Меланія Трамп / Getty Images



Меланія Трамп / Getty Images