Меланія Трамп святкувала День незалежності США у приголомшливій сукні від Carolina Herrera

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Меланія і Дональд Трамп
Меланія і Дональд Трамп / Getty Images

Перша леді США засвітила бездоганний образ під час офіційного святкування Дня незалежності своєї країни. Для появи перед публікою 49-річна Меланія Трамп одягнула білосніжну сукню з яскравими акцентами.

Напередодні, 4 липня, Америка святкує одну з найважливіших подій державного рівня – День незалежності США. Урочисте дійство відбулося у Вашингтоні на території резиденції президента Дональда Трампа. Президентське подружжя традиційно вийшло до прихильників у святковий для усіх день.

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Меланія Трамп, яка все частіше обирає сукні з пишною спідницею довжини міді, вкотре засвітила вбрання від венесуельської модельєрки Carolina Herrera.

Для світлого свята перша леді США обрала сукню відповідного білого кольору. Однак про урочистість нагадували горизонтальні смужки яскравих кольорів. Також цікавим акцентом стали трендові асиметричні плечі: одне з яких накривав бант, а інше оголилося через спущений рукав. І, звісно, туфлі! Взуття на високих тонких підборах відтінку фуксії ідеально доповнило бездоганний образ.

Меланія Трамп
Меланія і Дональд Трамп на святкуванні Дня незалежності США / Getty Images

Меланія Трамп
Меланія і Дональд Трамп на святкуванні Дня незалежності США / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Меланія Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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