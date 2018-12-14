Меланія Трамп у розкішному пальто відвідала дитячу лікарню перед Різдвом: зворушливі фото

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Меланія Трамп
Меланія Трамп / Instagram/ @alwaysmelania

Дружина президента США продовжує низку благодійних заходів, які щороку відбуваються напередодні Різдва. Розкішна Меланія Трамп відвідала дітей із вашингтонського національного шпиталю.

Звичай відвідувати саме цей дитячий шпиталь у Вашингтоні існує вже понад 60 років. Головна леді США підтримала традицію і напередодні Різдва відвідала діток, які нещодавно були виписані із відділу інтенсивної терапії новонароджених (NICU).

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Для офіційного візиту в дитячу лікарню 48-річна Меланія Трамп одягнула білу елегантну сукню та об’ємне червоно-біле пальто-накидку. Перша леді доповнила образ туфлями-човниками в смужку тієї ж колірної гами. До слова, останнім часом Меланія Трамп часто обирає червоний колір, поєднуючи його з іншими, для світських виходів. Відтак в день, коли Білий дім декорували до Різдва Меланія одягнула пальто в червону клітинку, а їхню резиденцію було прикрашено яскравими ялинками

 

Меланія Трамп
Меланія Трамп у дитячій лікарні у Вашингтоні / Instagram / @alwaysmelania

 

Під час свого візиту дружина Дональда Трампа читала дітям казку, яку вибирала самостійно. Її вибір припав на книгу Тодда Циммермана Oliver the Ornament. У ній розповідається про різдвяні прикраси та хлопця Олівера, який навіть у дорослому віці відчував магію Різдва і мав велике і добре серце.

Меланія Трамп
Перша Леді США відвідала дитячу лікарню / Instagram / @alwaysmelania

Перша леді США
Меланія Трамп / Instagram / @alwaysmelania
 

Теги: LifeStyle Новини США Мода Меланія Трамп Стиль і мода
Джерело: 24 канал
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