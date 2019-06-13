Меланія Трамп вбрала елегантний костюм на зустріч з президентом Польщі: фото

Після міжнародної поїздки Дональд і Меланія Трамп продовжують офіційні зустрічі в Білому домі. Так, 12 червня президентське подружжя зустрілось із главою Польщі Анджеєм Дудою та чарівною першою леді Агатою.

Зустріч двох президентів прикувала увагу всіх світових ЗМІ. Та поки експерти обговорювали важливість перемовин та їх перебіг, у мережі оцінили елегантні вбрання перших леді, які підкорили витонченістю.

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Так, знана модниця Меланія Трамп зуміла здивувати прихильників, не вбравши одну з розкішних суконь. Вона зустріла гостей у класичному штанному костюмі з подовженим піджаком та білій сорочці. Ніжно-рожеве вбрання перша леді США обрала з колекції Calvin Klein та доповнила його білими туфлями-човниками. Окрім цього, Меланія Трамп трішки порушила протокол, розстебнувши верхні ґудзики своєї сорочки.

Водночас Агата Корнхаузер-Дуда постала перед камерою у витонченій чорно-білій сукні з асиметричним вирізом. Свій образ вона доповнила туфлями-човниками та прикрасами.

Чудово, що президент Польщі і його дружина тут. Я з нетерпінням чекаю розмови з пані Дудою про дітей і про те, з чим вони стикаються в нашій країні і в Польщі. Ми обговорювали це під час нашої першої зустрічі і будемо продовжувати цю особливу тему зараз,

– анонсувала перед журналістами Меланія Трамп.



Дональд і Меланія Трамп у Білому домі / Instagram / @flotus



Перші леді Польщі та США / Instagram / @flotus