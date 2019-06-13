Меланія Трамп вбрала елегантний костюм на зустріч з президентом Польщі: фото
Після міжнародної поїздки Дональд і Меланія Трамп продовжують офіційні зустрічі в Білому домі. Так, 12 червня президентське подружжя зустрілось із главою Польщі Анджеєм Дудою та чарівною першою леді Агатою.
Зустріч двох президентів прикувала увагу всіх світових ЗМІ. Та поки експерти обговорювали важливість перемовин та їх перебіг, у мережі оцінили елегантні вбрання перших леді, які підкорили витонченістю.
Читайте також: Меланія Трамп та Бріджит Макрон засвітили кардинально різні образи: фото
Так, знана модниця Меланія Трамп зуміла здивувати прихильників, не вбравши одну з розкішних суконь. Вона зустріла гостей у класичному штанному костюмі з подовженим піджаком та білій сорочці. Ніжно-рожеве вбрання перша леді США обрала з колекції Calvin Klein та доповнила його білими туфлями-човниками. Окрім цього, Меланія Трамп трішки порушила протокол, розстебнувши верхні ґудзики своєї сорочки.
Водночас Агата Корнхаузер-Дуда постала перед камерою у витонченій чорно-білій сукні з асиметричним вирізом. Свій образ вона доповнила туфлями-човниками та прикрасами.
Чудово, що президент Польщі і його дружина тут. Я з нетерпінням чекаю розмови з пані Дудою про дітей і про те, з чим вони стикаються в нашій країні і в Польщі. Ми обговорювали це під час нашої першої зустрічі і будемо продовжувати цю особливу тему зараз,
– анонсувала перед журналістами Меланія Трамп.
Дональд і Меланія Трамп у Білому домі / Instagram / @flotus
Перші леді Польщі та США / Instagram / @flotus
Меланія Трамп і Агата Дуда / Instagram / @flotus
Вибір редакції
-
У білій сукні з оголеними плечима: Кейт Міддлтон приголомшила новим виходомсьогодні , 09:48
-
Я дуже ціную свою внутрішню свободу: Злата Огневич про політику, Євробачення та музику12 червня , 16:00
-
Едгар Камінський розповів, що вперше подавав на розлучення ще у 2017 році: подробиці розставання12 червня , 12:40