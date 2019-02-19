Меланія Трамп вбрала різнобарвну сукню на обговорення кризи у Венесуелі: фото

Перша леді США супроводжувала Дональда Трампа в офіційній поїздці до Флориди. Там в Міжнародному університеті глава Білого дому виголосив важливу промову, а чарівна Меланія сяяла поряд із ним у сукні з різнобарвним принтом.

Дональд та Меланія Трамп вирушили з анонсованим візитом до Флориди, де в одному з університетів відбулась знакова конференція. Президент США виступив з промовою перед студентами, яка була присвячена венесуельській кризі. Дональд Трамп і тут проявив досить жорстку позицію, що дещо здивувала вихованців Міжнародного університету.

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А от чарівна Меланія яскравою появою згладила візит глави Білого дому. Вона сама представила аудиторії свого чоловіка, що виглядало дуже мило. Окрім цього, перша леді закликала всіх молитись за венесуельців, щоб "народ отримав бажану волю".

Весняний та романтичний настрій Меланії Трамп виявився і у вбранні. Для офіційного заходу перша леді вбрала світлу міді-сукню з різнобарвним принтом. Свій look вона доповнила туфлями-човниками бордового кольору та сірим пальтом.



Меланія Трамп у Флориді / Getty Images

Одразу після промови Дональда Трампа його дружина вирушила підтримати власний соціальний проект BeBest. Меланія відвідала місцевий госпіталь Nicklaus Children's Hospital, де урочисто відкрила сад, названий на честь меценатів Мортона та Лінди Бушар. Після цього разом із двома маленькими пацієнтками перша леді символічно випустила на волю метеликів.

Сьогодні була прекрасна церемонія в лікарні Nicklaus Children's Hospital в честь нових змін. Я сподіваюся, що сад додасть сил маленьким пацієнтам і зможе їх зцілити. Дякую благодійникам і лікарні за всю важливу роботу, яку ви робите,

– поділилась Меланія Трамп.



Перша леді Меланія Трамп / Instagram / @flotus



Меланія Трамп в дитячому госпіталі / Instagram / @flotus