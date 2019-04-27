Меланія Трамп відсвяткувала день народження з прем'єр-міністром Японії та його дружиною

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Меланія і Дональд Трамп
Меланія і Дональд Трамп / Instagram/ @alwaysmelania

Перша леді США святкувала своє 49-річчя напередодні, 26 квітня. Однак її чоловік Дональд Трамп не влаштував для неї романтичну вечерю в якості подарунка. Ба більше, запросив на святкування прем'єр-міністра Японії разом з дружиною.

У п'ятницю, 26 квітня, Білий дім святкував день народження дружини президента США Дональда Трампа. Розкішній Меланії виповнилося 49 років, у що дуже складно повірити, адже вона виглядає значно молодшою.

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Так, напередодні, до офіційної резиденції президентського подружжя США прибули прем'єр-міністр Японії Абе Сіндзо та його дружина Акі Абе. Вони разом за святковим обідом у Білому домі відсвяткували день народження Меланії Трамп.

Для зустрічі з поважними гостями перша леді США одягнула білу сукню з довжиною нижче колін. Особливістю вбрання було мереживо у формі квітів, з якого були пошиті рукави плаття та тонка смужка знизу спідниці. А її лаконічний і ніжний образ доповнили лакові червоні туфлі-човники на підборах.

Меланія Трамп
Дональд і Меланія Трамп з прем'єр-міністром Японії та його дружиною / Instagram / @@alwaysmelania

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Меланія Трамп
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