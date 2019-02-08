Меланія Трамп здивувала скромним вбранням на брифінгу: фото

689 Читать новость на русском
Меланія Трамп у Вашингтоні
Меланія Трамп у Вашингтоні / Instagram / @melaniatrump.style

Перша леді США Меланія Трамп полюбляє вражати прихильників яскравими образами. Та цього разу на брифінгу вона постала у скромному джинсовому жакеті.

Чарівна Меланія – одна з найвідоміших жінок США. Ще з дня інавгурації Дональда Трампа американці були в захваті від її вбрання та відзначали, що у Білому домі оселилась справжня "ікона стилю". Кожен вихід Меланії Трамп і справді відзначається елегантністю, а гардероб рясніє відомими брендами. 

Читайте також: Робочі будні в Білому домі: Меланія Трамп опублікувала стильне фото

Попри чималий вибір одягу Меланія Трамп все ж може вразити громадськість. Зокрема, на анонсований брифінг в Управлінні національної політики з контролю над наркотиками, що у Вашингтоні, перша леді завітала у доволі скромному вбранні. Зокрема, Меланія засвітилась у стильних завужених штанах та джинсовому жакеті, застебнутому на всі ґудзики. 

Стильний образ перша леді США завершила своїми улюбленими туфлями-човниками. Ідеальна укладка та макіяж додали ефектності чарівній Меланії Трамп. 

Меланія Трамп у Вашингтоні
Меланія Трамп у Вашингтоні / Instagram / @flotus

Перша леді США на брифінгу
Перша леді США на брифінгу / Instagram / @flotus

Чарівна Меланія Трамп
Чарівна Меланія Трамп / Instagram / @flotus

Брифінг за участю Меланії Трамп
Брифінг за участю Меланії Трамп / Instagram / @flotus

blog_ava
Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
сьогодні
151694
Теги: LifeStyle Стиль і мода Меланія Трамп Новини США
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гурт Bahroma розкрив свій козир на Нацвідборі до Євробачення-2019: несподіване зізнання
сьогодні 16:40 Гурт Bahroma розкрив свій козир на Нацвідборі до Євробачення-2019: несподіване зізнання
381
Освіта політолога, подорож в СРСР і продаж ескізів: як йшов до успіху модельєр Christian Dior
сьогодні 16:00 Освіта політолога, подорож в СРСР і продаж ескізів: як йшов до успіху модельєр Christian Dior
Марта Вересюк 105
Таке запашне какао: корисні властивості ароматного напою
сьогодні 14:30 Таке запашне какао: корисні властивості ароматного напою
Юлія Девда 1374
Київський торт – рецепт та поради з приготування
сьогодні 13:15 Київський торт – рецепт та поради з приготування
Богданна Рибак 451
Танці на роялі і медитація у натовпі: фоторепортаж з дебютного концерту Тома Оделла у Львові
7 лютого 11:00 Танці на роялі і медитація у натовпі: фоторепортаж з дебютного концерту Тома Оделла у Львові
Наталя Сколоздра 392
Цікаві факти про Дана Балана, яких ви могли не знати
6 лютого 15:06 Цікаві факти про Дана Балана, яких ви могли не знати
2615
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук