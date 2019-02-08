Меланія Трамп здивувала скромним вбранням на брифінгу: фото

Перша леді США Меланія Трамп полюбляє вражати прихильників яскравими образами. Та цього разу на брифінгу вона постала у скромному джинсовому жакеті.

Чарівна Меланія – одна з найвідоміших жінок США. Ще з дня інавгурації Дональда Трампа американці були в захваті від її вбрання та відзначали, що у Білому домі оселилась справжня "ікона стилю". Кожен вихід Меланії Трамп і справді відзначається елегантністю, а гардероб рясніє відомими брендами.

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Попри чималий вибір одягу Меланія Трамп все ж може вразити громадськість. Зокрема, на анонсований брифінг в Управлінні національної політики з контролю над наркотиками, що у Вашингтоні, перша леді завітала у доволі скромному вбранні. Зокрема, Меланія засвітилась у стильних завужених штанах та джинсовому жакеті, застебнутому на всі ґудзики.

Стильний образ перша леді США завершила своїми улюбленими туфлями-човниками. Ідеальна укладка та макіяж додали ефектності чарівній Меланії Трамп.



Меланія Трамп у Вашингтоні / Instagram / @flotus



Перша леді США на брифінгу / Instagram / @flotus



Чарівна Меланія Трамп / Instagram / @flotus