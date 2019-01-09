MELOVIN показав тизер нового кліпу на пісню "З тобою, зі мною, і годі": відео

Український співак MELOVIN, менш відомий як Костянтин Бочаров, презентував тизер нового кліпу на композицію "З тобою, зі мною, і годі".

Як відомо, пісню написав сам MELOVIN, а саундпродюсером треку виступив Антон Карський. У ній йдеться про те, що сірість буднів – тимчасове явище. Коротке відео тизеру відеокліпу співак опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Раніше зірка зізнавався, що написав композицію після сварки з близькою людиною.

Слова пісні "З тобою, зі мною, і годі" – дивіться тут.

"У всіх нас бувають нелегкі часи, коли здається, що весь світ проти тебе, що все навколо вже ніколи не буде кольоровим, тільки чорно-білим, а особливо це почуття загострюється восени. Всі ми хоч раз в житті зазнавали так званої осінньої депресії. Так от, "З тобою, зі мною, і годі" – пісня про те, що "колись побачимо світ ми навколо, кольоровий, знайомий до болю", що сірість – це не назавжди. Сподіваюся, комусь вона допоможе впоратися з тією самою депресією, як зазвичай мені допомагає улюблена музика", – наголосив MELOVIN.

MELOVIN – "З тобою, зі мною, і годі": дивіться тизер

Пісня "З тобою, зі мною, і годі": слухати тут

Нагадаємо, що 12 травня у Португалії відбувся фінал Євробачення 2018. У конкурсі за перемогу поборолись 26 вокалістів, які представили на головній сцені яскраві номери та пісні. За результатами голосування, перемогу здобула Нетта Барзілай з Ізраїлю. Україну на конкурсі представляв MELOVIN, який виконав пісню "Under The Ladder" та посів 17 місце.