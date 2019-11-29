Melovin презентував новий хіт "Вітрила": слова пісні
Український співак, представник України на Євробаченні-2018, Melovin представив новий саундтрек серіалу "Новенька", який називається "Вітрила".
Пісня "Вітрила" стала відомою, коли вийшла англійською мовою з назвою "Expectations" і ввійшла у новий альбом співака "Octopus". Для серіалу "Новенька" Melovin записав саундтрек українською у дуеті з акторкою Анастасією Нестеренко.
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Я не вмію перекладати вже написані пісні. Для мене це насамперед стрес, та і просто не моє. Це зробила команда, яка займається серіалом "Новенька". Це їхня робота, вони краще знають, що потрібно їхній аудиторії. Ми записувалися з Настею окремо. Зараз уже ніхто не пишеться в один мікрофон. Але мені показували, як співає Настя. Круто, що її ніхто не дублює і вона сама виконує свою партію,
– прокоментував вихід пісні "Вітрила" Melovin.
В опублікованому ролику до композиції видно нарізку кадрів серіалу.
Меловін – Вітрила: слухайте пісню тут
Меловін – Вітрила: слова пісні
Коли від всіх тікаю
Турботи забуваю
Навколо очі самоти
Тобі я прошепочу
Що знов відчути хочу
Як разом із тобою ми
Ти мої вітрила
Музика моя
Невагомі крила
Підіймають в небо
Дві частини серця
Разом ти і я
І мене не буде
І нема без тебе
Не знаю але вірю
Душа плекає мрію
Що шлях до тебе приведе
Земля летить все швидше
За мить твоє обличчя
Мій погляд в натовпі знайде...