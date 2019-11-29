Melovin презентував новий хіт "Вітрила": слова пісні

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Melovin / Instagram / @melovin_official

Український співак, представник України на Євробаченні-2018, Melovin представив новий саундтрек серіалу "Новенька", який називається "Вітрила".

Пісня "Вітрила" стала відомою, коли вийшла англійською мовою з назвою "Expectations" і ввійшла у новий альбом співака "Octopus". Для серіалу "Новенька" Melovin записав саундтрек українською у дуеті з акторкою Анастасією Нестеренко.

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Я не вмію перекладати вже написані пісні. Для мене це насамперед стрес, та і просто не моє. Це зробила команда, яка займається серіалом "Новенька". Це їхня робота, вони краще знають, що потрібно їхній аудиторії. Ми записувалися з Настею окремо. Зараз уже ніхто не пишеться в один мікрофон. Але мені показували, як співає Настя. Круто, що її ніхто не дублює і вона сама виконує свою партію,
– прокоментував вихід пісні "Вітрила" Melovin.

В опублікованому ролику до композиції видно нарізку кадрів серіалу.

Меловін – Вітрила: слухайте пісню тут

Меловін – Вітрила: слова пісні

Коли від всіх тікаю

Турботи забуваю

Навколо очі самоти

Тобі я прошепочу

Що знов відчути хочу

Як разом із тобою ми

Ти мої вітрила

Музика моя

Невагомі крила

Підіймають в небо

Дві частини серця

Разом ти і я

І мене не буде

І нема без тебе

Не знаю але вірю

Душа плекає мрію

Що шлях до тебе приведе

Земля летить все швидше

За мить твоє обличчя

Мій погляд в натовпі знайде...

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Музика MELOVIN
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