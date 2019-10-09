MELOVIN прокоментував номінацію на звання найкрасивішого чоловіка у світі

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MELOVIN
MELOVIN / Instagram / @melovin_official

Український співак MELOVIN вперше заговорив про те, що він опинився у списку номінантів на найкрасивішого чоловіка у світі популярного рейтингу TC Candler.

Як пише видання "Україна", MELOVIN дізнався про номінацію від своїх шанувальників. За словами співака, він дізнається багато новин спершу від своїх фанатів, а потім зі ЗМІ.

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Співак зізнався, що не вважає себе найкрасивішим, але жартома додає, що його мама каже, що він гарний.

Ми раніше якось несерйозно ставилися до цього, не розуміли, що це круто, хоча зізнаюся, бачити свою фотографію поруч з такими людьми, як Роберт Паттінсон і Моніка Белуччі – дуже приємно. Я не вважаю себе найкрасивішим, хоча мама каже, що я гарний – означає, так і є, мама з татом постаралися,
– заявив артист.

Додамо, що MELOVIN вже вдруге потрапляє у номінацію та претендує на місце у 100 найкрасивіших людей світу. Найцікавіше те, що співак став єдиним українцем у списку TC Candler. 

Також за перемогу позмагаються знамениті голлівудські актори: Роберт Паттінсон, Маріо Касас, Кіт Гарінгтон, Кріс Еванс, Меттью Бомер, Джеймі Дорнан, Деніел Редкліфф, Джейсон Мамоа та інші.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений TC Candler (@tccandler)

 

Що відомо про TC Candler?Щороку Інтернет-видання TC Candler складає рейтинг найкрасивіших людей світу. Це альтернативний проєкт, створений на противагу знаменитим виданням, який показує реальні вподобання людей. Список номінантів складатимуть на основі голосування підписників у мережі. Після цього 20 незалежних експертів з різних куточків світу беруть участь в голосуванні та будують рейтингову таблицю.

Наприкінці року автори популярного проєкту оприлюднюють рейтинг на ютуб-каналі, за яким стежать понад пів мільйона людей. Церемонії нагородження переможців, як такої, не існує, оскільки TC Candler не має фінансової підтримки меценатів.

У 2018 році найкрасивішим чоловіком назвали актора з "Гри престолів" Джейсона Мамоа, а найефектнішою жінкою стала модель Тілан Блондо.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle MELOVIN Рейтинги
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