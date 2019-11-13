Мене врятувало те, що я просто завмерла, – Тіна Кароль розповіла, як зіткнулась з отруйною змією

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Тіна Кароль розповіла моторошну історію
Тіна Кароль розповіла моторошну історію / Instagram / @tina_karol

Популярна українська співачка Тіна Кароль в останні дні жовтня похизувалась результатами ефектної фотосесії у США. Та, як виявилось, артистка ледь не померла під час зйомки.

Як вона розповіла в коментарі ТСН, зйомка у знаменитому каньйоні Антилопа була найжахливішою у її житті. Все тому, що задля приголомшливих кадрів Тіні Кароль довелось кілька годин працювати у неймовірну спеку та зіткнутись з отруйною змією і скорпіонами. 

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"У каньйоні Антилопа температура понад 50 градусів. Спершу я зустріла купу скорпіонів, а потім ще й справжню каліфорнійську гримучу змію. Своїм хвостом змія створювала такий шум, що, здавалося, його чули всюди", – згадала Тіна Кароль. 

Спершу артистка подумала, що звук цей нагадує воду, яка ллється. Однак, обернувшись, Тіна Кароль побачила змію, яка була готова до нападу. Нажахана артистка вирішила не провокувати істоту та завмерти на місці. Саме це і допомогло зірці уникнути нападу гримучої змії.

Мене врятувало те, що я просто завмерла, очікуючи на прохолодну водичку. Я не рухала ні руками, ні ногами, і тому вона не напала на мене. Потім я чимдуж тікала,
– додала Тіна Кароль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Відомо, що фото Тіни Кароль з'явились у новому випуку українського журналу Viva. Автором фотосесії була фотограф Аліна Симоненко, яка неодноразово співпрацювала з артисткою у США. На фоні приголомшливого каньйону Тіна Кароль позувала у стильних сукнях, демонструючи свою фігуру та розкішні дизайнерські вироби. Після фотосесії вона опублікувала стильне відео залаштунків, де під свою нову пісню "Иду на жизнь" позувала на фоні каньйону. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 

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Теги: Новини України LifeStyle Тіна Кароль Світ тварин
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