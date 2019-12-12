Мене змушували виглядати сексуально, – Різ Візерспун розповіла про початок кар'єри та приниження

Різ Візерспун – одна з найуспішніших голлівудських акторок. Вона може похизуватись чималою фільмографією та участю в рейтингових фільмах. Проте на початку своєї кар'єри Різ зіткнулась з приниженнями у Голлівуді.

Про це вона відверто розповіла в інтерв'ю журналістам The Hollywood Reporter. Як стверджує акторка, її навіть не хотіли розглядати на роль Еллі Вудс у фільмі "Білявка в законі" (Legally Blonde). Продюсери були переконані, що Різ Візерспун не вдасться показати в кадрі сексуальну дівчину, яка випадково стає студенткою Гарварду. Тому вже на пробах у Голлівуді Різ вперше відчула приниження.

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Мені подзвонив мій менеджер і сказав: "Ти повинна зустрітися з директором студії, тому що він не затвердить тебе. Він вважає, що ти дійсно така, як твій персонаж у "Вискочці" (Election), і що ти відштовхуєш". А потім мене попросили одягнутися для цієї зустрічі сексуально,

– розповіла Різ Візерспун.

Умову менеджера акторка таки виконала. За словами Різ Візерспун, тоді їй було всього 23, а шанс зіграти у фільмах та заробити грошей випадав нечасто. Відтак зірці не доводилось довго розмірковувати над пропозиціями, адже роль могли передати іншій красуні.

Тобі 23 роки, у тебе вдома дитина, тобі потрібні гроші, і тобі кажуть про це люди, які знають, що роблять. Тепер цікаво згадувати про всі ті речі, які нам тоді говорили. Зараз я думаю, що, якби моїй доньці (20-річній Аві Філіп, – LifeStyle 24) сказали зробити це, вона б відповіла: "Сподіваюся, ви жартуєте",

– зазначила Різ.

Цікаво, що саме завдяки ефектній Візерспун героїня фільму "Білявка в законі" сподобалась глядачам, а сама кінострічка отримала шалену популярність в прокаті та численні премії. Згодом фільм вирішили продовжити ще на одну частину, запросивши на зйомки акторку. Наразі у Голлівуді триває створення третьої "Білявки в законі", де кіномани також зможуть побачити Різ Візерспун.

Оскароносна акторка переконує: вона не шкодує, що потрапила до такої непростої ситуації на початку своєї кар'єри, адже це надихнуло її на боротьбу проти сексуального насилля та приниження жінок у Голлівуді. Різ Візерспун публічно підтримує рух #MeToo і публічно виступає за захист прав людей.

"Я не хочу покидати шоу-бізнес у такому вигляді, в якому я до нього потрапила", – додала вона.



Різ Візерспун дала інтерв'ю журналістам / The Hollywood Reporter.