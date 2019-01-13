Мене "звалив" вірус, – Оля Полякова захворіла під час відпочинку в Таїланді

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Оля Полякова захворіла на відпочинку
Оля Полякова захворіла на відпочинку / Instagram / @musicpolyakova

Популярна співачка Оля Полякова, яка вирушила на сімейний відпочинок до Таїланду, занедужала. Зірка поскаржилась на погане самопочуття в Instagram-Stories та зізналась, що почувається погано.

До сонячної країни Оля Полякова прилетіла одразу після новорічних виступів у Маямі. За кілька днів перебування на курорті артистка відчула зміни в самопочутті та розпочала лікування, передає ТСН.

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Так проходить моя ніч. Коротко кажучи, мене тут "звалив" вірус, почуваюся жахливо,
– розповіла Оля Полякова, показавши чимало препаратів. 

Оля Полякова захворіла на відпочинку
Оля Полякова захворіла на відпочинку / ТСН

На фан-сторінці артистки з'явилось відео, в якому співачка зізнається, що досі бореться з недугою. Оля Полякова попросила прихильників з розумінням віднестись до цього та найближчим часом не очікувати прямих ефірів у її блозі. 

"Дорогі мої, я досі хворію, тому не виходжу в ефір. Почекайте трішки мене. Ходіть до Марії (старша донька Олі Полякової – 24 канал) на сторінку", – додала вона. 

Варто зазначити, що донька співачки й справді активно веде свій блог. Із відпустки 13-річна Марія опублікувала досить пікантні кадри з пляжу та ванної кімнати свого номеру. 

Теги: LifeStyle Новини України Оля Полякова Відпочинок Таїланд
Джерело: Lifestyle
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