Мені досі сняться жахи, – Міла Йовович зізналася, що пережила екстрений аборт

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Міла Йовович
Міла Йовович / www.gettyimages.com

Американська акторка та модель Мілла Йовович, яка має українське походження, приголомшила неочікуваним зізнанням про те, що два роки тому їй довелося зробити екстрений аборт. Голлівудська зірка розкритикувала законопроект в американському штаті Джорджія, який стосується заборони на переривання вагітності на терміні більше ніж шість тижнів. За її словами, такий закон є "драконівським".

Про це Йовович написала у публікації на своїй сторінці в Instagram.

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За словами акторки, вона була вимушена зробити екстрений аборт, перебуваючи на 4,5 місяці вагітності. А після аборту, як зізналася Міла, вона впала у депресію.

"Я була на зйомках в Східній Європі. У мене почалися передчасні пологи, і я сказала, що повинна знаходитися в свідомості протягом всієї процедури. Це був один з найжахливіших дослідів в моєму житті. Мені досі сняться жахи", – сказала вона.

Що відомо про закон проти абортів у штаті Джорджія? Ініціатива отримала назву "закон про серцебиття" і набере чинності 1 січня 2020 року. Так, жінкам забороняється переривання вагітності на терміні понад шість тижнів. За порушення жінок навіть можуть покарати на позбавлення волі до довічного ув'язнення і засудити на смертну кару.

На опублікованому знімку Йовович лежить на лікарняному ліжку. Після того, як їй довелося зробити аборт, вона взяла перерву у кар'єрі та шукала вихід з "особистого" пекла.

Я була самотня і безпорадна. Я впала одну з найважчих депресій у своєму житті. Я взяла перерву в кар'єрі та ізолювала себе від суспільства на кілька місяців, щоб бути сильною для двох моїх дітей. Я почала працювати в саду, стала ходити в спортзал, харчуватися здоровою їжею, щоб не приймати антидепресанти. На щастя, я змогла знайти вихід з цього особистого пекла, не вдаючись до ліків, але спогади про те, через що я пройшла і що втратила, залишаться зі мною до самої смерті,
– додала вона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

 

Міла заявила, що аборт – це жах, який жодна жінка не хоче пройти, але такі закони порушують права жінок.

"Ми повинні боротися за наші права, за те, щоб отримувати все, що нам необхідно для нашої безпеки", – наголосила голлівудська акторка.

Міла Йовович
Міла Йовович / Getty Images 

Хто така Міла Йовович?Американська акторка, музикантка, модель, модельєр родом з України. Найкращими ролями можна вважати героїню Лілу в "П'ятому елементі" і Жанну д'Арк у фільмі "Посланниця: Історія Жанни д'Арк"; обидві стрічки знімав Люк Бессон. Також вона є щасливою мамою двох дітей.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Новини США
Джерело: LifeStyle 24
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