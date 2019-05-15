Мені досі сняться жахи, – Міла Йовович зізналася, що пережила екстрений аборт
Американська акторка та модель Мілла Йовович, яка має українське походження, приголомшила неочікуваним зізнанням про те, що два роки тому їй довелося зробити екстрений аборт. Голлівудська зірка розкритикувала законопроект в американському штаті Джорджія, який стосується заборони на переривання вагітності на терміні більше ніж шість тижнів. За її словами, такий закон є "драконівським".
Про це Йовович написала у публікації на своїй сторінці в Instagram.
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За словами акторки, вона була вимушена зробити екстрений аборт, перебуваючи на 4,5 місяці вагітності. А після аборту, як зізналася Міла, вона впала у депресію.
"Я була на зйомках в Східній Європі. У мене почалися передчасні пологи, і я сказала, що повинна знаходитися в свідомості протягом всієї процедури. Це був один з найжахливіших дослідів в моєму житті. Мені досі сняться жахи", – сказала вона.
Що відомо про закон проти абортів у штаті Джорджія? Ініціатива отримала назву "закон про серцебиття" і набере чинності 1 січня 2020 року. Так, жінкам забороняється переривання вагітності на терміні понад шість тижнів. За порушення жінок навіть можуть покарати на позбавлення волі до довічного ув'язнення і засудити на смертну кару.
На опублікованому знімку Йовович лежить на лікарняному ліжку. Після того, як їй довелося зробити аборт, вона взяла перерву у кар'єрі та шукала вихід з "особистого" пекла.
Я була самотня і безпорадна. Я впала одну з найважчих депресій у своєму житті. Я взяла перерву в кар'єрі та ізолювала себе від суспільства на кілька місяців, щоб бути сильною для двох моїх дітей. Я почала працювати в саду, стала ходити в спортзал, харчуватися здоровою їжею, щоб не приймати антидепресанти. На щастя, я змогла знайти вихід з цього особистого пекла, не вдаючись до ліків, але спогади про те, через що я пройшла і що втратила, залишаться зі мною до самої смерті,
– додала вона.
Міла заявила, що аборт – це жах, який жодна жінка не хоче пройти, але такі закони порушують права жінок.
"Ми повинні боротися за наші права, за те, щоб отримувати все, що нам необхідно для нашої безпеки", – наголосила голлівудська акторка.
Міла Йовович / Getty Images
Хто така Міла Йовович?Американська акторка, музикантка, модель, модельєр родом з України. Найкращими ролями можна вважати героїню Лілу в "П'ятому елементі" і Жанну д'Арк у фільмі "Посланниця: Історія Жанни д'Арк"; обидві стрічки знімав Люк Бессон. Також вона є щасливою мамою двох дітей.