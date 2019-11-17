Мені не вистачало часу на навчання, – Сергій Притула розповів про студентські роки

Телеведучий Сергій Притула для багатьох є прикладом ерудованого українця, який з легкістю може підтримати розмову на будь-яку тему. Однак у студентські роки він також пропускав заняття та складав іспити після сесії.

Загальновідомо, що Сергій Притула отримав шалену популярність як ведучий та засновник "Вар'яти-шоу", не маючи профільної освіти. Напередодні Дня студента, який в Україні відзначають 17 листопада, він вирішив пригадати, якими були його роки навчання у Тернопільській академії народного господарства. Як Сергій Притула зізнався журналістам "Нового каналу", йому доводилось пропускати заняття.

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Уже з другого курсу я почав складати всі сесії за індивідуальною відомістю. Я працював на радіо, займався КВН. І, відверто, мені на навчання не вистачало часу. Міг пропускати пари, але потім приходив на кафедру і все складав. Третій курс я майже весь пропустив, бо поїхав на заробітки у Великобританію. А коли на четвертий рік повернувся, мене було призначено студентським деканом інституту,

– розповів Сергій Притула.

Щоб заробити достатньо коштів, телеведучому доводилось працювати на кількох роботах. Ведучий радіо, бармен у кав'ярні, третій методист декана – за яку тільки роботу не брався Сергій Притула. Водночас телеведучий не був аутсайдером у рейтингу групи.

"Вчився я достатньо добре. Жодної трійки не було. Магістратуру взагалі склав на відмінно. Але жодного дня не працював за фахом. З іншого боку, цей багаж знань, який я отримав, потім мені знадобився, але в іншому. Я мав працювати у фіскальних органах, а натомість сам став приватним підприємцем, і моя освіта пізніше допомогла у спілкуванні з тими ж фіскалами", – додав він.

А от у вихованні сина Сергій Притула досить вимогливий. Він робить все для того, щоб хлопчик всебічно розвивався та мав хороші показники у школі.

"Звісно, що на даному етапі до Дмитра я більш вимогливий – хлопцеві 11 років. Це вже той вік, коли багато моментів у поведінці, в побуті, у розподілі власного часу мають бути ініційовані ним, а не дорослими", – поділився Сергій Притула.



Сергій Притула з дружиною Катериною та дітьми / Facebook / @serhiyprytula