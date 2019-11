Мені важливо віддавати, – сімейство Кардашян роздало їжу нужденним

Днями Кріс Дженнер зі своїм бойфрендом Корі Гемблом, Кім і Кортні Кардашян відвідали захід від банку їжі в Лос-Анджеселі. Вони поділилися великою кількістю продуктів з тими, хто цього потребує. Таку публічну благодійність вони приурочили до Дня подяки у США. Проте прихильники знайшли інший привід.

Зіркова родина досить часто підтримує благодійні організації та перераховує кошти у їхні фонди. Цього разу вони вирішили допомогти не фінансово, а продовольчо. У Los Angeles Regional Food Bank вони роздали величезну кількість їжі американцям.

Про черговий благородний вчинок у своєму інстаграмі розповіла мати зіркового сімейства Кріс Дженнер.

У суботу ми завітали на захід до Los Angeles Regional Food Bank, щоб поділитися продуктами для святкових страв до Дня подяки. Це допомогло нам висловити свою вдячність за все благословення, яке отримала наша сім'я. Для мене і моєї родини важливо ділитися! Кожен також може звернутися в найближчий банк їжі та проявити свою допомогу,

– написада телеведуча.

День подяки в Америці відзначають 28 листопада і вважають цей день державним святом. Проте шанувальники телесімейства підозрюють, що така показова благодійність цього разу має інше підгрунття. Нещодавно у новому випускові серіалу "Keeping Up with the Kardashians" показали сцену, яка викликала хвилю критики у глядачів.

Під час родинної сварки жінки влаштували бійку їжею за ланчем. Такий вчинок прихильники розцінили, як зневагу до всього, що вдалося отримати родині завдяки простим американцям. Вони висловили думку, що вся благодійна діяльність Кардашян – лицемірство і показовість, а не внутрішні співпереживання до суспільних проблем.