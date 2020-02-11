Мережа в обуренні: Люка Перрі не внесли до числа тих, кому віддали шану на Оскарі-2020

Щороку на престижній премії Оскар вшановують пам'ять тих діячів кіноіндустрії, які пішли з життя впродовж останнього року. Цьогоріч під композицію Yesterday у виконанні Біллі Айліш на екрані з'явилися відеоряд з фото покійних зірок Голлівуду. Проте глядачі не помітили серед них Люка Перрі, Камерона Бойса та інших іменитих акторів.

Одним з найбільш чуттєвих та зворушливих моментів Оскару-2020 по праву називають виступ 18-річної тріумфаторки Греммі з піснею Yesterday гурту The Beatles. Біллі Айліш виконала безсмертний хіт, аби публічно вшанувати іменати тих Голлівудських зірок, які пішли з життя з часів останньої премії.

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На екрані з'явилися світлини 59 знакових діячів світового кінематографу. Відеряд розпочався з портрета легендарного баскетболіста Кобі Браянта, який у 2018 отримав премію Оскар у номінації "Найкращий короткометражний анімаціний фільм" за мультфільм "Дорогий баскетбол" (Dear Basketball) та трагічно загинув у авіакатастрофі напередодні премії Греммі, 26 січня 2020 року.

Біллі Айліш на Оскарі-2020: дивитись відео онлайн

Глядачі по всьому світу перейнялися щемливим виконанням, проте згодом вибухнули хвилею обурення в мережі. Справа в тому, що, на думку користувачів соціальних мереж, організатори Оскара-2020 виключили з переліку втрат для світового кінематографу американського актора Люка Перрі, який прославився завдяки своїй роллі в молодіжному серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210".

Актор помер вранці 4 березня внаслідок інсульту на 52 році життя. Прихильники наголосили на тому, що Люк Перрі знімався у фільмі, який номінований на головну нагороду "Одного разу в Голлівуді..." Квентіна Тарантіно. Серед числа тих, кого організатори оминули увагою 20-річний Камерон Бойс, який помер у липні від епілептичного нападу, Тім Конвей, Майкл Дж. Поллард, Пеггі Ліптон.

Кількість обрених дописів у мережі досягла апогею: "Люка Перрі не було серед вшанованих? Він опинився буквально в одному з найбільш номінованих фільмів ночі ! Нешанобливо", "Ой! Не вшанувати Камерона Бойса та Люкв Перрі було великою помилок Академії", "Невже Люка Перрі відмовилися внести до слайд-шоу "In Memoriam" того ж року, як фільм, у якому він постав, був номінований 10 разів?"

Luke Perry wasn’t in the In Memorial?? He was literally in one of the most nominated films of the night!! Disrespectful!! #Oscars pic.twitter.com/qILlmPLTgr — Jesse Manuel Quiles (@_jessemanuel_) February 10, 2020

Oof! Not including Cameron Boyce and Luke Perry was a HUGE mistake academy! #Oscars pic.twitter.com/16lmz4lcUH — E-Mack ? (@emacdaddy1234) February 10, 2020

No Luke Perry in the In Memoriam? He was in one of the Best Picture nominated movies... #Oscars2020 pic.twitter.com/wKuRu1JQBS — Stephanie Berman (@Stephxo6612) February 10, 2020