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Мережа в обуренні: Люка Перрі не внесли до числа тих, кому віддали шану на Оскарі-2020

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Актор Люк Перрі / Instagram / @lukeperrydaily

Щороку на престижній премії Оскар вшановують пам'ять тих діячів кіноіндустрії, які пішли з життя впродовж останнього року. Цьогоріч під композицію Yesterday у виконанні Біллі Айліш на екрані з'явилися відеоряд з фото покійних зірок Голлівуду. Проте глядачі не помітили серед них Люка Перрі, Камерона Бойса та інших іменитих акторів.

Одним з найбільш чуттєвих та зворушливих моментів Оскару-2020 по праву називають виступ 18-річної тріумфаторки Греммі з піснею Yesterday гурту The Beatles. Біллі Айліш виконала безсмертний хіт, аби публічно вшанувати іменати тих Голлівудських зірок, які пішли з життя з часів останньої премії. 

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На екрані з'явилися світлини 59 знакових діячів світового кінематографу. Відеряд розпочався з портрета легендарного баскетболіста Кобі Браянта, який у 2018 отримав премію Оскар у номінації "Найкращий короткометражний анімаціний фільм" за мультфільм "Дорогий баскетбол" (Dear Basketball) та трагічно загинув у авіакатастрофі напередодні премії Греммі, 26 січня 2020 року.

Біллі Айліш на Оскарі-2020: дивитись відео онлайн

Глядачі по всьому світу перейнялися щемливим виконанням, проте згодом вибухнули хвилею обурення в мережі. Справа в тому, що, на думку користувачів соціальних мереж, організатори Оскара-2020 виключили з переліку втрат для світового кінематографу американського актора Люка Перрі, який прославився завдяки своїй роллі в молодіжному серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210".

Актор помер вранці 4 березня внаслідок інсульту на 52 році життя. Прихильники наголосили на тому, що Люк Перрі знімався у фільмі, який номінований на головну нагороду "Одного разу в Голлівуді..." Квентіна Тарантіно. Серед числа тих, кого організатори оминули увагою 20-річний Камерон Бойс, який помер у липні від епілептичного нападу, Тім Конвей, Майкл Дж. Поллард, Пеггі Ліптон. 

Кількість обрених дописів у мережі досягла апогею: "Люка Перрі не було серед вшанованих? Він опинився буквально в одному з найбільш номінованих фільмів ночі ! Нешанобливо", "Ой! Не вшанувати Камерона Бойса та Люкв Перрі було великою помилок Академії", "Невже Люка Перрі відмовилися внести до слайд-шоу "In Memoriam" того ж року, як фільм, у якому він постав, був номінований 10 разів?"

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Оскар 2020 Голлівуд Втрати
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