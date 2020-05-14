У мереживному боді та без косметики: Кендалл Дженнер похизувалася тілом у ліжку – еротичне фото

Модель зі світовим ім'ям дотримується карантинних обмежень та залишається вдома. Проте Кендалл Дженнер не звикла бути без уваги аудиторії, тому організовує зйомки самостійно. Локація – власне ліжко, одяг – сексуальне боді.

Відвертий кадр з'явився в інстаграм-профілі знаменитості. Кендалл Дженнер, яка звикла до того, що над нею чаклує армія стилістів та візажистів, не стала демонструвати власне бачення домашнього фешн-look та постала на фото без косметики.

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Проте, судячи з реакції користувачів, непрофесійні селфі моделі подобаються їм значно більше, ніж глянцеві зйомки. Адже на них Кендалл Дженнер постає у мінімальній кількості одягу. Так, на світлині вона позувала у мереживному білизняному боді чорного кольору з прозорими вставками на грудях і сідницях. Вбрання тонкою смужкою прикрило лише стрункий живіт дівчини та дозволило сповна насолодитися іншими апетитними частинами її тіла.

Судячи з усього, свої дні на карантині зірка проводить у ліжку. Проте така локація до вподоби її прихильникам, адже цей кадр Кендалл Дженнер зібрав понад 7 мільйонів лайків.