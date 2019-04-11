Мережу підкорила посмертна пісня ді-джея Avicii: відео

Майже рік минув із часу раптової смерті шведського ді-джея Avicii (справжнє ім'я – Тім Берлінг). Представники артиста опублікували на його YouTube-каналі трек SOS, який підкорив меломанів. Всього за добу ролик переглянули понад мільйон людей.

Ритмічна композиція була записана спільно з Aloe Blacc. Однак ді-джей Avicii не встиг підготувати трек до прем'єри. Перед першою річницею його смерті представники артиста презентували танцювальний хіт SOS, який стрімко підкорив мережу.

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Для треку створили особливий ролик, під час якого показали щемливі повідомлення прихильників Avicii після його смерті та спогади про популярного ді-джея.

Пісня увійде до посмертного альбому, над яким артист працював перед раптовою смертю. За словами представників Avicii, презентація студійної платівки Tim запланована на 6 червня 2019 року. Всі кошти, зібрані від продажу альбому, передадуть у благодійний фонд, названий на честь артиста. Символічно, організація займається допомогою людям, які мають психічні розлади та мають суїцидальні думки.

Посмертний трек Avicii з Aloe Blacc – SOS: дивіться відео

20 квітня 2018 року в Омані знайшли мертвим Avicii – одного з найвідоміших ді-джеїв і музичних продюсерів світу. На час смерті йому було всього 28 років. Родичі тривалий час не могли забрати тіло музиканта до Швеції, тому похорони артиста відбулись майже через 2 місяці після його самогубства. Згодом сім'я Avicii зробила публічну заяву щодо смерті музиканта та натякнула на те, що той самовільно пішов із життя.

Окрім цього, інсайдери західних ЗМІ повідомляли, що перед раптовою смертю ді-джей страждав від депресії. Раніше ж в одному з рідкісних інтерв'ю Avicii заявляв, що не витримує насиченого ритму та потребує перерви.

Я втомився, дуже втомився. Я у цьому всьому варюся з того часу, коли мені було 17 – 18 років. Упродовж всього періоду я гастролював майже без зупинок, 300 шоу за рік. Це божевілля. Мені потрібна перерва,

– стверджував музикант у 2013 році.