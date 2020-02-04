Мережу підкорило перше фото Ірини Шейк та Бредлі Купера після розлучення

Одна з найчарівніших пар Голлівуду і досі привертає увагу прихильників. Бредлі Купер та Ірина Шейк випадково зустрілись на вечірці в Лондоні. Відповідне фото стрімко поширили у мережі.

Після церемонії BAFTA, яка відгриміла у Лондоні 2 лютого, представники Vogue організували гучну вечірку, на яку запросили весь голлівудський бомонд. Шарліз Терон, Кортні Лав, Марго Роббі, Вікторія Бекхем – кого тільки не можна було зустріти на світському заході. Однак найбільшу увагу привернула Ірина Шейк.

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На вечірку вона прийшла у розкішній сукні-сітці від Burberry, розшитій камінням. У такому вбранні модель стала зіркою вечора, тому всі її колеги могли побачити, як Ірина Шейк вперше після розлучення зустрілась з Бредлі Купером на публіці. А головний редактор британського Vogue Едвард Еннінфул навіть не втримався від фото з колишньою парою, яке й розлетілось у мережі за лічені хвилини після публікації.

Про що розмовляли колишні чоловік та дружина – невідомо. Однак, згідно з фото, Бредлі Купер був у захваті від такої зустрічі.



Ірина Шейк та Бредлі Купер зустрілись на вечірці / Instagram / @edward_enninful

Цікаво, що в цей вечір супроводжував Ірину Шейк її друг Рікардо Тиші. З ним знаменита модель влаштувала імпровізовану фотосесію за лаштунками світської події. Знімки відзначились чималою пікантністю.



Ірина Шейк з другом / Instagram / @edward_enninful

Що відомо про розлучення Ірини Шейк та Бредлі Купера?Вперше про розлад у стосунках Ірини Шейк та Бредлі Купера заговорили після виступу актора зі своєю колегою по фільму "Народження зірки" Леді Гагою. На Оскарі актори демонстрували особливу романтику, хоч у залі сиділа Ірина Шейк. Однак співачка поспішила спростувати всі чутки про роман, назвавши це створеним образом. Проте вже в червні 2019 року пара офіційно подала документи на розлучення.



Згодом інсайдери розповіли, що Ірина та Бредлі вирішили розійтись ще наприкінці 2018 року. Однак актор попросив перенести це, щоб не відвертати увагу ЗМІ та прихильників від його дебютної продюсерської роботи – фільму "Народження зірки". Тому тільки після шаленого успіху кінострічки Ірина Шейк забрала свої речі з помешкання коханого та переїхала у власну квартиру. Доньку Лею модель забрала із собою.