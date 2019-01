Мережу підкорює посмертна пісня солістки The Cranberries Долорес О'Ріордан: відео

В переддень річниці смерті співачки Долорес О'Ріордан, яка була солісткою відомого гурту The Cranberries, у мережі опублікували трек "All Over Now". Пісня була записана з артисткою ще у 2017 році, однак символічно її прем'єра відбулась 14 січня.

Чуттєва композиція ввійшла до альбому "In the End", який гурт The Cranberries почав записувати, коли Долорес О'Ріордан була жива. За словами учасників колективу, співачка була захоплена цим проектом та завзято поринала в роботу над створенням платівки. Наступного дня після смерті Долорес, 16 січня 2018 року, зірка мала прийти на студію звукозапису, аби зробити нову версію всім відомого хіта "Zombie".

Після смерті Долорес О'Ріордан її колеги з гурту The Cranberries вирішили все ж завершити розпочату роботу та присвятити альбом загиблій солістці. Родичі артистки схвально відгукнулись на таку ініціативу, повідомляє The Independent.

Я дуже сумую за нею, особливо сьогодні, як і вся родина. Однак не можу уявити кращий спосіб відзначити першу річницю смерті Долорес і згадати її досягнення за життя, ніж оголосити світові про випуск останнього альбому. Вона була дуже схвильована цією платівкою і з нетерпінням чекала її випуску, тому я не сумніваюся, що Долорес зараз щаслива,

– розповіла мати співачки Ейлін О'Ріордан.

Відомо, що до посмертної платівки ввійдуть 11 треків, записаних з Долорес О'Ріордан. Зокрема, крім "All Over Now", прихильники гурту зможуть почути композиції "Lost", "Wake Me When It's Over", "A Place I Know", "Catch Me If You Can", "Got It", "Illusion", "Crazy Heart", "Summer Song", "The Pressure" та "In The End". Платівку прикрасять дитячі фото учасників The Cranberries.

Слухайте пісню The Cranberries "All Over Now", яку презентували після смерті Долорес О'Ріордан (відео):

Нагадаємо, новина про раптову смерть співачки Долорес О'Ріордан сколихнула світ 15 січня 2018 року. Правоохоронці виявили тіло артистки у номері лондонського готелю. До столиці Великобританії солістка The Cranberries прибула для запису нових пісень. У поліції одразу ж назвали смерть артистки незрозумілою, а в ході слідства з'ясували, що жінка давно перебувала в пригніченому стані. Судмедекспертиза довела, що на час смерті Долорес О'Ріордан була напідпитку: на 100 мл крові її рівень алкоголю становив 330 мг. У такому стані зірка потонула у ванній.