Мережу підриває перший трейлер мультфільму "Леді та Блудько" від Disney: зворушливе відео

Компанія Disney оперативно займається створенням і просуванням нових фільмів, зокрема, римейків. Так, нова екранізація популярного мультфільму "Леді та Блудько" не забариться з прем’єрою, оскільки представники студії вже показали перший трейлер та постер картини.

На початку серпня в мережі з'явилася інформація, що компанія Disney екранізує мультфільм 1955 року "Леді та Блудько". Менше, ніж через три тижні, на сторінці компанії в Instagram з'явився перший постер, а на YouTube-каналі перший трейлер.

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Як раніше повідомлялося, головних персонажів, зокрема, Блудька озвучуватиме Джастін Теру, а роль Леді дісталася Тессі Томпсон. Також у стрічці можна буде почути голоси Жанель Моне, Томаса Манна і багатьох інших голлівудських зірок.

Кінокритики вже очікують від майбутньої картини шаленого успіху. Ба більше, його прем'єру називають досить гідною конкуренцією "Алладіну", "Дамбо" і "Королю леву". Відомо, що на сервісі Disney мультфільм побачить світ 12 листопада 2019 року.

Дивитися трейлер фільму "Леді та Блудько": відео