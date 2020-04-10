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Мережу вразило рідкісне фото сина Ванесси Параді та Джонні Деппа

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Як виглядають діти Ванесси Параді та Джонні Деппа / www.thesun.co.uk

Зазвичай усі нащадки зірок отримують шалену популярність з перших років життя та одразу ж стають публічними людьми. Однак є і винятки. Так, син Ванесси Параді і Джонні Деппа уникає журналістів, тому рідкісне його фото викликало справжній фурор у мережі.

Світлину опублікувала його старша сестра Лілі-Роуз, яка вирішила публічно привітати Джона Крістофера "Джека" Деппа з днем народження. 9 квітня він відсвяткував 18-річчя, що і стало приводом для особливого допису. 

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"Моєму малюку Джекі – 18 років! Мій молодший брат, моє серце і моя душа, з днем народження! Дуже сильно люблю тебе", – написала Лілі-Роуз у мережі, додавши до допису архівне фото брата. 

Джон Крістофер "Джек" Депп веде закритий спосіб життя. Він не супроводжує зіркових батьків на світських подіях та уникає спілкування з пресою. Тому достеменно невідомо, чим займається хлопець та в якій країні він проживає. Відтак світлина прикувала увагу мільйонів людей. 


Син Джонні Деппа та Ванесси Параді / Instagram / @lilyrose_depp

Окрім цього, Лілі-Роуз Депп показала кумедні фото, знайдені у своєму архіві. на кадрах діти Ванесси Параді та Джонні Деппа позують перед камерою з гримасами. 


Діти Ванесси Параді та Джонні Деппа / Instagram / @lilyrose_depp

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Голлівуд LifeStyle Зіркові діти Зіркові батьки Джонні Депп
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