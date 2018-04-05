Меріл Стріп вперше стане бабусею: цікаві деталі

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Меріл Стріп стане бабусею
Меріл Стріп стане бабусею / Instagram/ @merylstreep

69-річна зірка "Мамма Міа" і "Диявол носить Prada", мати трьох дочок нарешті дочекалась поповнення в сім'ї. Її найстарша дочка подарує їй статус бабусі.

Про вагітність найстаршої дочки Меріл Стріп Мамі Гуммер повідомляє USA Today. 35-річна Мамі, яка перебувала в шлюбі з Бенджаміном Вокером з 2011 по 2013 роки, нарешті подарує матері внука чи внучку. 

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Меріл Стріп та її найстарша дочка Мамі Гуммер
Меріл Стріп і її найстарша дочка Мамі Гуммер / Instagram / @merylstreepgallery

Зараз дочка відомої оскароносної актриси заручена з 36-річним продюсером і сценаристом індійського походження Мехаром Сетхі. Про стать дитини та приблизну дату народження нащадка поки що невідомо. Хоч у реальному житті Меріл Стріп вперше стане бабусею, на знімальному майданчику в неї вже був такий досвід. Вона грала дбайливу та люблячу свекруху і бабусю в другому сезоні серіалу "Велика маленька брехня". Вона забавляла маленьких снів Селести, яку зіграла Ніколь Кідман.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nicole Kidman (@nicolekidman)

 

 

Теги: LifeStyle Кіно Зіркові мами
Джерело: Lifestyle
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