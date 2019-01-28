Метт Сміт і Джаред Лето знімуться у фільмі "Морбіус" за мотивами коміксів Marvel
Зірка серіалу "Доктор Хто" зіграє у черговій екранізації на популярні комікси Marvel. Цього разу під приціл продюсерів потрапив персонаж Морбіус, який стане головним героєм в однойменному фільмі.
З березня 2019 року 36-річний голлівудський актор почне працювати над новим проектом під назвою "Морбіус". Як повідомляє іноземне видання Variety, разом з Меттом Смітом в кінокартині зніматиметься соліст гурту 30 Seconds to Mars Джаред Лето.
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Які саме ролі дісталися знаменитостям – поки що не повідомляють. Однак відомо, що прем'єра фільму запланована на липень 2020 року. Режисером кінокартини за мотивами коміксів Marvel став Даніель Еспіноса.
В центрі сюжету постає біохімік Майкл Морбіус, який страждає від генетичного захворювання з раннього дитинства. Все своє життя він присвятив пошукам дієвих ліків. Проте, як на зло, останній його експериментальний варіант препарату з використанням крові кажана перетворить його у вампіра.
Що відомо про персонажа коміксів Marvel Морбіуса?Морбіус – вигаданий персонаж із серії коміксів Marvel Comics, автором якого став Рой Томас. Кінцевий і досконалий результат побачив світ у жовтні 1971 року. Морбіус з'явився на сторінках 101-го випуску журналу The Amazing Spider-Man. Згідно з ідеєю Роя Томаса, Морбіус – це вчений чоловік, лауреат Нобелівської премії, який страждає від смертельної хвороби крові.
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