Ми більше, ніж подруги: мама Добриніна розповіла, як вона зблизилась з Дашою Квітковою

Українська блогерка та наречена відомого "Холостяка" з 9 сезону Дарія Квіткова взяла участь у спецпроєкті українського видання Vogue. Там вона розповіла про свої близькі стосунки з мамою Нікіти Добриніна.

Відомо, що 23 травня телеведучий Нікіта Добринін і Дарія Квіткова одружаться. І поки тривають підготування до свята, Дарія та мама Нікіти – Олена Поліщук, дали відверте інтерв’ю про взаємини між собою.

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Наречена розповіла, що її зустрічі зі свекрухою є хоч і рідкісними, втім, вони стараються якомога частіше збиратись за столом або ж гуляти Києвом.

Ми з Оленою Миколаївною близькі подруги. Можемо і порадитися одна з одною, і попліткувати. Олена Миколаївна – лікар, тому в питаннях здоров'я їй немає рівних у нашій родині. Оскільки ми живемо в різних містах, то наші рідкісні зустрічі завжди відбуваються за великим столом. Ми просто зустрічаємося, гуляємо по парку, їмо, п'ємо каву і розмовляємо,

– поділилась Дарія Квіткова.

Мама Добриніна додала, що Дарія їй майже як донька і вона їй сподобалась з першої їхньої зустрічі.

"Ми з Дашею більше, ніж подруги. Вона мені майже як донька. Коли я її вперше побачила, це була любов з першого погляду. Я відчула хорошу людину з міцним стрижнем", – зізналась Олена Поліщук.



Мама Нікіти Добриніна Олена Поліщук і Даша Квіткова / Фото: Polina Podobedova, Vogue UA

Жінка додала, що перед зустріччю з дітьми завжди питає Дашу, що вона любить поїсти, адже хоче потішити свою майбутню невістку: "Ми рідко бачимося, тому любимо збиратися всією сім'єю за найменшої нагоди – кидаємо всі справи і збираємося на обід. Напередодні приїзду Дарії я не запитую у неї, що приготувати, а питаю, що вона любить більше. Дуже хочеться завжди її потішити".

Олена і Дарія також розповіли, що у питаннях спорту вони однакові, адже двоє люблять дбати за своїм тілом. А от щодо рекомендацій за здоров'ям, то першість все ж має мама Нікіти. У всьому іншому жінка старається не втручатись у справи сина і його коханої: "Знаєте, є така фраза: "Діти, шануйте своїх батьків, але батьки – не дратуйте дітей".



Нікіта Добринін, мама Олена Поліщук і Дарія Квіткова / Фото: Polina Podobedova, Vogue UA