Ми переживали злети та падіння, – Оля Фреймут відверто розповіла про стосунки з сестрою

Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут разом з молодшою сестрою Юлею дали відверте інтверв'ю українському глянцевому журналу Harper's Bazaar і знялися в ефектній фотосесії в об'єктиві фотографа Ксенії Каргіної.

Оля Фреймут зізналася, що у неї немає друзів, лише приятельки. "Єдиний друг – мій чоловік. І я дорожу нашими стосунками найбільше. Йому довіряю все. Юля і мама – подруги, яким також можу довірити майже все", – розповіла телеведуча в інтерв'ю Harper's Bazaar.

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За словами зірки, секрет дружби з сестрою криється у мудрості їхніх батьків – а саме доручених обов’язках у дитинстві.

Все починається з дитинства. З самого малечку батьки нас вчили триматися гуртом. Коли народилася Юля – мені було 10 років. Мама багато працювала, тому після школи я прала пелюшки, прасувала і гуляла з сестрою. Мені довірили її, як дорослій. І я, як доросла, взяла на себе цю відповідальність, хоча не можу сказати, що раділа бути нянею в такому ранньому віці. Коли ж народилася моя Злата, Юлі було 14 років. Вона пропустила півроку школи, щоб бути зі мною в Англії, не спати ночами, доглядаючи за Златою, поки я лежала в лікарні з серйозним діагнозом. Разом ми переживали злети та падіння, втікали від підозрілих шанувальників, багато подорожували… Згодом я стала хрещеною мамою її доньки Ґабріель, яку люблю не менше за своїх дітей,

– розповіла Ольга.



Ольга і Юля Фреймут / Harper's Bazaar

Ольга вважає свою сестру наполегливою та легкою на підйом. "Якщо потрібно зранку вилітати в Америку – вона буде перша стояти на порозі з укладкою, макіяжем, валізою і посмішкою. Все робить миттєво – і рішення приймає також блискавично", – пояснила вона. Натомість Юлю її сестра вражає мудрістю.

Коли потрібно щось вирішити чи на щось наважитися – вона може однією фразою все розкласти по місцях. І вона жіночна. Я бачила її в різних життєвих обставинах і умовах – Оля завжди елегантна і доглянута,

– розповіла молодша сестра Олі Фреймут.



Ольга і Юля Фреймут / Harper's Bazaar

Юля Фреймут розповіла, що вони з сестрою часто вдягають речі одна одної. Оля додала, що вона невибаглива стосовно одягу, а гроші найчастіше витрачає на взуття та сумки. Натомість стиль своєї сестри телеведуча описує, як "практичний, американський".

Тільки взуття не завжди ділимо: в Олі 38-й розмір ноги, у мене – 35. Але якщо дуже хочеться її туфлі , в які сестра завжди інвестує купу грошей, то заштовхую в них вату. Оля ж полюбляє мої сукні, які я зазвичай купую десь в Європі,

– зізналася Юля.



Юля і Ольга Фреймут / Harper's Bazaar

Також сестри Фреймут, які є зовнішньо схожими, заговорили про відмінності. За словами Юлі, їх відрізняє практичність. "Оля не знає, скільки коштує молоко. І на якій станції метро вийти. Вона і метро не знає", – жартує дівчина.

Юля дуже комунікабельна і відкрита. Вона вміє робити подарунки. А я – ні. На День святого Миколая сестра подарувала мені колекцію кіндерів-кажанів 90-х років, про яких я мріяла в школі. Вона купує мені рідкісні книги на аукціонах. У Юлі бездоганний смак і добре серце. Мушу визнати, що я холодніша,

– додала Ольга.



Ольга і Юля Фреймут / Harper's Bazaar



Юля і Ольга Фреймут / Harper's Bazaar



Ольга і Юля Фреймут / Harper's Bazaar