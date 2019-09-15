Ми постійно на зв'язку, – дружина Дмитра Комарова розповіла, як жити з чоловіком-мандрівником

Телеведучий тревел-проекту "Світ навиворіт" Дмитро Комаров таємно одружився з журналісткою та моделлю Олександрою Кучеренко у червні 2019 року. Напередодні мандрівник відправився у чергову експедицію, у Бразилію. Дружина Дмитра прокоментувала, як часто вона зустрічається з чоловіком впродовж його відряджень.

Про це Кучеренко розповіла у короткому інтерв'ю з Катериною Осадчою для "Світського життя". Що цікаво, як згадала модель, у неї досі є залицяльники, яких не бентежить її обручка. "У такі моменти я намагаюся її (обручку, – LifeStyle 24) аж занадто демонструвати!" – жартує 21-річна дівчина.

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Олександра розповіла, що телеведучий проєкту "Світ навиворіт" вирішив поділити свої відрядження на декілька періодів (зазвичай, вони тривають по пів року), щоб частіше бачитися з молодою дружиною. За словами Кучеренко, вони з коханим постійно на зв'язку.

Він тільки-но поїхав у відрядження, тож я ще не дуже встигла засумувати... Ця його поїздка буде тривати 2 місяці, але ми так думаємо, що я приїду його навістити,

– повідомила дружина Комарова.

Модель розповіла, що вони планують знайти "більш-менш спокійне місце, де можна буде побачитися на нейтральній території хоча б десь на 3 дні". Після чого дівчина повернеться додому, а Дмитро залишиться працювати.