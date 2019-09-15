Ми постійно на зв'язку, – дружина Дмитра Комарова розповіла, як жити з чоловіком-мандрівником

174 Читать новость на русском
Олександра Кучеренко і Дмитро Комаров
Олександра Кучеренко і Дмитро Комаров / Instagram / @aakucherenko

Телеведучий тревел-проекту "Світ навиворіт" Дмитро Комаров таємно одружився з журналісткою та моделлю Олександрою Кучеренко у червні 2019 року. Напередодні мандрівник відправився у чергову експедицію, у Бразилію. Дружина Дмитра прокоментувала, як часто вона зустрічається з чоловіком впродовж його відряджень.

Про це Кучеренко розповіла у короткому інтерв'ю з Катериною Осадчою для "Світського життя". Що цікаво, як згадала модель, у неї досі є залицяльники, яких не бентежить її обручка. "У такі моменти я намагаюся її (обручку, – LifeStyle 24) аж занадто демонструвати!" – жартує 21-річна дівчина.

Читайте також: Телеведучий Дмитро Комаров одружився: перші фото з нареченою

Олександра розповіла, що телеведучий проєкту "Світ навиворіт" вирішив поділити свої відрядження на декілька періодів (зазвичай, вони тривають по пів року), щоб частіше бачитися з молодою дружиною. За словами Кучеренко, вони з коханим постійно на зв'язку.

Він тільки-но поїхав у відрядження, тож я ще не дуже встигла засумувати... Ця його поїздка буде тривати 2 місяці, але ми так думаємо, що я приїду його навістити,
– повідомила дружина Комарова.

Модель розповіла, що вони планують знайти "більш-менш спокійне місце, де можна буде побачитися на нейтральній території хоча б десь на 3 дні". Після чого дівчина повернеться додому, а Дмитро залишиться працювати.

 

 

blog_ava
Суперечка Зеленського змусила модель оголитися на Новому мосту в Дніпрі: пікантне фото
сьогодні
5943
Теги: LifeStyle Зіркові романи
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як носити червоний колір: топ-10 прикладів королеви Іспанії
сьогодні 11:23 Як носити червоний колір: топ-10 прикладів королеви Іспанії
Анастасія Манюхіна 2806
Що взяти з собою у РАЦС: найважливіші пункти
14 вересня 11:31 Що взяти з собою у РАЦС: найважливіші пункти
1045
Що одягнути в літак: корисні поради і цікаві лайфхаки
13 вересня 20:32 Що одягнути в літак: корисні поради і цікаві лайфхаки
2348
Переможницею конкурсу Міс Україна 2019 стала Маргарита Паша: біографія та фото красуні
12 вересня 23:05 Переможницею конкурсу Міс Україна 2019 стала Маргарита Паша: біографія та фото красуні
8915
Вбрання власної колекції та конфуз: як пройшов перший вихід Меган Маркл після завершення декрету
12 вересня 18:35 Вбрання власної колекції та конфуз: як пройшов перший вихід Меган Маркл після завершення декрету
2820
Новини
Більше новин
Залиште відгук