Ми пройшли сім кіл пекла, – Олена Мозгова розповіла про шлюб з Девідом Аксельродом

Український продюсер Олена Мозгова, яка є донькою легендарного композитора та співака Миколи Мозгового, відверто розповіла про своє особисте життя. Вона підтвердила слова Тіни Кароль та заявила, що стосунки з Девідом Аксельродом розпочинались досить складно, адже батько не підтримував її вибір.

Володимир Ткаченко стрімко повернувся на українську сцену з новим ім'ям Девід Аксельрод. Артист бере участь у шоу "Голос країни-9", де є одним із фаворитів проекту. Під час прямого ефіру зірковий тренер Тіна Кароль заявила, що колись його свекор, Микола Мозговий, не хотів приймати до своєї сім'ї. Однак тепер артист довів, що гідний великої сцени та може виконувати пісні зіркового родича.

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На це одразу ж відреагувала Олена Мозгова. Вона підтвердила інформацію, що її зірковий батько свого часу був проти стосунків з чоловіком. Проте продюсер зробила свій вибір: всупереч порадам друзів та родичів Олена Мозгова таки вийшла заміж за Девіда Аксельрода.

Тіна вчора розказала, що мій тато не прийняв Девіда у родину і був проти наших відносин. Питання і заголовки на цю тему не забарились. Так, тато, як і багато моїх друзів у той час, не були в захваті від нього і не вірили у щирість його почуттів. Саме це стало причиною того, що я просто не витримала тиску зі всіх боків і пішла,

– розповіла Олена Мозгова.



Олена Мозгова з чоловіком Девідом Аксельродом / Facebook / @olenamozgova

Окрім цього, продюсер спростувала ще один популярний міф про її сім'ю. Олена Мозгова заявила, що у парі вона не така сильна, як Девід. Тому з артистом вона назавжди відмовилась від ролі залізної леді.

Всі вважають сильною саме мене, але сильний та надійний у наших стосунках саме Девід. Це він, коли тато помер підтримав мене, це він виводив мене із страшної депресії, це його надійне плече і почуття допомогли мені розпочати все спочатку і повірити в життя та кохання. Це його надійність та мужність дали мені можливість стати жінкою, а не бути весь час залізною леді,

– додала вона.

Олена Мозгова переконана, що батько, який завжди хотів, щоб вона була щасливою, тепер був би не проти прийняти Девіда Аксельрода до своєї сім'ї. Поки ж зіркове подружжя переживає нелегкі часи, однак продюсер запевнила, що у Девіда Аксельрода є велике сценічне майбутнє, яке розпочалось на "Голосі країни-9".

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"Ми пройшли сім кіл пекла, ми падали і знову підіймались! І я підтримала його, коли він захотів обнулитись, забравши саме цінне у своє теперішнє та майбутнє життя, залишивши весь негатив, біль, та розчарування у минулому! Він почав все спочатку і почав потужно, повірте, він не зупиниться! Нам зараз складно, але ми віримо у найкраще і рухаємось вперед... Впевнена, що тато зараз радіє, спостерігаючи за нами. Понад усе він хотів, щоб я була щаслива... І я таки щаслива", – запевнила Олена Мозгова.