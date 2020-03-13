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Ми їдемо додому на карантин, – Орландо Блум припинив зйомки у серіалі через коронавірус

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Орландо Блум на карантині через коронавірус / Instagram / @carnivalrow

Голлівудський актор Орландо Блум оголосив у мережі, що зйомки популярного серіалу "Карнівал Роу" зупинили через спалах коронавірусу. Наразі він їде до США, де пробуде на карантині.

Як відомо, знімальний процес вели у столиці Чехії – Празі. І хоч в місті не така критична ситуація, як в Італії, автори кінопроєкту вирішили зупинити роботу над створенням 2 сезону "Карнівал Роу". 

До теми: На зйомках серіалу "Рівердейл" виявили інфікованого на коронавірус

Наразі Орландо Блум повідомив, що повертається до США. Ймовірно, його та інших американців, які повертаються з Європи, помістять на 2-тижневий карантин у клініку. Водночас актор оптимістично налаштований та переконаний, що коронавірус відступить вже за кілька тижнів. 

Ми їдемо додому на карантин. Ми повертаємося додому в США, принаймні, я повертаюся додому. Здається, це дійсно божевілля через коронавірус, але робимо правильно і краще будемо в безпеці. Через кілька тижнів ми переможемо цього "поганого хлопця",
– написав Орландо Блум у зверненні до прихильників.

Що відомо про серіал "Карнівал Роу"?Перший сезон кінопроєкту "Карнівал Роу" отримав шалену популярність на Amazon. Серіал розповідає про світ, у якому живуть міфічні істоти. Усі вони покинули свої домівки через війну. Однак ідилію порушують таємничі вбивства, які можуть спричинити кровопролиття між істотами. За розслідування береться детектив та фея-біженка, яких зіграли Кара Делевінь та Орландо Блум. Прем'єра відбулась на потоковому сервісі Amazon 30 серпня 2019 року.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Carnival Row (@carnivalrow)

До слова, Орландо Блум та Кеті Перрі очікують на появу первістка. Артистка також не скасувала заплановані заходи через коронавірус. Відомо, що вагітна Кеті Перрі перебуває в Австралії, де красувалась на кількох світських подіях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Orlando Bloom (@orlandobloom)

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Коронавірус Covid-19 LifeStyle Голлівуд Кіно
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