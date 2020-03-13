Ми їдемо додому на карантин, – Орландо Блум припинив зйомки у серіалі через коронавірус

Голлівудський актор Орландо Блум оголосив у мережі, що зйомки популярного серіалу "Карнівал Роу" зупинили через спалах коронавірусу. Наразі він їде до США, де пробуде на карантині.

Як відомо, знімальний процес вели у столиці Чехії – Празі. І хоч в місті не така критична ситуація, як в Італії, автори кінопроєкту вирішили зупинити роботу над створенням 2 сезону "Карнівал Роу".

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Наразі Орландо Блум повідомив, що повертається до США. Ймовірно, його та інших американців, які повертаються з Європи, помістять на 2-тижневий карантин у клініку. Водночас актор оптимістично налаштований та переконаний, що коронавірус відступить вже за кілька тижнів.

Ми їдемо додому на карантин. Ми повертаємося додому в США, принаймні, я повертаюся додому. Здається, це дійсно божевілля через коронавірус, але робимо правильно і краще будемо в безпеці. Через кілька тижнів ми переможемо цього "поганого хлопця",

– написав Орландо Блум у зверненні до прихильників.

Що відомо про серіал "Карнівал Роу"?Перший сезон кінопроєкту "Карнівал Роу" отримав шалену популярність на Amazon. Серіал розповідає про світ, у якому живуть міфічні істоти. Усі вони покинули свої домівки через війну. Однак ідилію порушують таємничі вбивства, які можуть спричинити кровопролиття між істотами. За розслідування береться детектив та фея-біженка, яких зіграли Кара Делевінь та Орландо Блум. Прем'єра відбулась на потоковому сервісі Amazon 30 серпня 2019 року.

До слова, Орландо Блум та Кеті Перрі очікують на появу первістка. Артистка також не скасувала заплановані заходи через коронавірус. Відомо, що вагітна Кеті Перрі перебуває в Австралії, де красувалась на кількох світських подіях.