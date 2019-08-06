Ми зробили це! – Хайді Клум показала перше весільне фото з Томом Каулітцом

46-річна зірка Хайді Клум підтвердила те, що вийшла заміж за 29-річного музиканта Тома Каулітца. Супермодель показала перший кадр з церемонії одруження біля вівтаря посеред Середземного моря.

Перше фото Хайді Клум опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому знаменита пара цілується біля вівтаря. До слова, церемонія пройшла на знаменитій яхті Christina O, на якій раніше відбулись передвесільні вечірки легендарної Грейс Келлі і короля Монако Реньє.

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"Ми зробили це! Містер і місіс Каулітц", – зворушливо підписала світлину новоспечена Хайді Каулітц.

Для весілля модель обрала пишне білосніжне плаття з об'ємними рукавами та оголеними плечима. Розкішну сукню прикрасила вишивка і шлейф. Цікаво те, що до вівтаря зірка йшла без взуття.

До слова, у мережі знімки з весілля з'явилася раніше, які змогли зробити папараці. Фото можна подивитися тут.

Додамо, що гостями на церемонії також стали діти Хайді Клум: 15-річна Елен, 14-річний Генрі, 12-річний Йохан і 9-річна Лу.



Хайді Клум і Том Каулітц / Instagram / @heidiklum

Що відомо про стосунки Клум та Каулітца?

Вперше про роман Хайді Клум та Тома Каулітца заговорили у березні 2018 року. Тоді пара вперше засвітилась разом у ресторані Delilah, що в Нью-Йорку. І хоч закохані вдавали, що між ними тільки дружні стосунки, гітарист Tokio Hotel провів красуню до авто та ніжно попрощався з нею, що свідчило про романтику між зірками.



Хайді Клум і Том Каулітц / Instagram / @heidiklum

У грудні 2018 року Хайді опублікувала перше спільне фото з Томом, підтвердивши роман та заручини. Згодом у ЗМІ не переставали говорити, що Клум вагітна від свого обранця, але зірка демонструвала струнку фігуру у сукнях та купальниках, чим спростувала всі здогадки. За словами інсайдерів, знаменитості таємно одружились ще 22 лютого 2019 року.



Хайді Клум і Том Каулітц / Instagram / @heidiklum