Міхалок і Drezden представили новий емоційний кліп

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Сергій Міхалок

Відомий білоруський музикант Сергій Міхалок і група Drezden презентували новий кліп і пісню "Эдельвейс", яка занурить слухачів у світ літературних ребусів і філософських текстів.

Пісня "Эдельвейс" – заголовний сингл другого альбому Drezden, реліз якого вийде незабаром. Автором відеокліпу стала популярний мінський фотограф Кароліна Полякова. Участь у зйомках відео, крім самого Сергія Міхалка, взяла і його дружина – актриса Світлана Зеленковська. Як і в попередніх роботах колективу, в кліпі багато загадок і прихованих сенсiв, шукати які шанувальникам доведеться самим.


Листівка до кліпу "Едельвейс"

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"Эдельвейс" – розповідь про довге нескінченне повернення додому, про очікування і надії швидше бути справжніми в найкращій компанії, – каже режисер кліпу Кароліна Полякова. – Про можливість трансформувати тугу в творчість і милування образами з воронки фантазії. "Эдельвейс" – це історія про космічне тяжіння між всесвiтами, ув'язненими в людські тіла, де Земля – провідник.

Міхалок і Drezden​ "Эдельвейс" – дивіться відео

Що таке Drezden? Це сольний проект Сергія Міхалка, в якому він відкриває для всіх шанувальників ще одну сторону своєї творчості. Drezden – це еклектичний сплав "The Cure", "Wolfsheim" і Олексія Вишні. Це переосмислення музики Нової хвилі і "Neue Deutsche Welle" через 40 років. Дебютний альбом "Drezden" вийшов у вересні 2018 року і миттєво знайшов шанувальників по всьому світу. Весь цей час музиканти працювали над другим альбомом і концертною програмою, презентація якої відбудеться найближчим часом.

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Автор: Анатолій Яворський
Теги: LifeStyle Музика Сергій Міхалок
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