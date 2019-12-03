Михалок і Drezden презентували альбом і оголосили дати перших концертів в Україні

3 грудня культовий музикант Сергій Михалок і його новий гурт Drezden презентували другий студійний альбом "Эдельвейс" і повідомили про найближчі плани.

В альбом "Эдельвейс", який ще до свого виходу наробив чимало галасу, увійшли 11 стильних треків.

Слухайте хіт: "Коали": Сергій Міхалок презентував новий кліп в рамках сольного проекту Drezden

На титульну пісню "Эдельвейс" було знято кліп, прем'єра якого відбулася зовсім нещодавно. Його автор – білоруський режисер Кароліна Полякова. На сьогодні перегляди відео "Эдельвейс" на YouTube наближаються до позначки в 2 мільйони.

Сергій Михалок і Drezden – "Эдельвейс": дивіться відео

Разом із Сергієм Михалком у записі альбому "Эдельвейс" брали участь Павло Міхалок (клавіші), Алесь-Франтішек Мишкевич (бас), Денис Шуров (барабани) і Павло Величко (гітара). Саме таким складом Drezden в​ирушить і в перший концертний тур. 19 січня 2020 року, в день народження Сергія Міхалка, презентація концертної програми відбудеться у Львові, після чого колектив виступить в Мінську (23 лютого), Києві (28 лютого) та Харкові (13 березня).

Що таке Drezden? Це сольний проект Сергія Міхалка, в якому він відкриває для всіх шанувальників ще одну сторону своєї творчості. Drezden – це еклектичний сплав "The Cure", "Wolfsheim" і Олексія Вишні. Це переосмислення музики Нової хвилі і "Neue Deutsche Welle" через 40 років. Дебютний альбом "Drezden" вийшов у вересні 2018 року і миттєво знайшов шанувальників по всьому світу. Весь цей час музиканти працювали над другим альбомом і концертною програмою, презентація якої відбудеться найближчим часом.