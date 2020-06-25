Михайло Єфремов готовий всиновити дітей загиблого через нього водія

Після трагічного ДТП російський актор Михайло Єфремов розкаюється за скоєне перед родиною загиблого водія Сергія Захарова. Він готовий нести покарання та зізнається, що ладен навіть всиновити дітей водія, аби забезпечити їм гідне життя.

Адвокат Михайла Єфремова Ельман Пашаєв дав інтерв'ю для"Эхо Москвы", яке з'явилося на ютуб-каналі радіостанції. Він досить часто спілкується з журналістами та ділиться подробицями справи й емоційним станом підсудного. За його словами, актор досі не відійшов від трагічного ДТП й всіляко намагається спокутувати провину перед родиною 57-річного Сергія Захарова.

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Якщо раніше адвокат Михайла Єфремова пропонував фінансову допомогу сім'ї загиблого, яку розцінили як підкуп, то зараз він ні з ким домовлятися не збирається. Проте сам підсудний постійно повторює, що готовий сісти у в'язницю та навіть всиновити дітей Захарова. Відомо, що в нього залишився син Олександр.

Людина готова максимально допомогти дітям. Він готовий їх навіть всиновити, щоб забезпечити гідне життя,

– оголосив Ельман Пашаєв.

Адвокат наголошує, що у такому випадку актору буде морально легше. Оскільки сім'я Захарова відмовилася від фінансової допомоги, їм виплатять компенсацію через суд, сума якої складатиме близько 1 мільйона рублів – понад 380 тисяч гривень. Ельман Пашаєв зізнався, що Єфремов був готовий дати родичам загиблого значно більше.

Що відомо про ДТП з Єфремовим?

Увечері 8 червня у стані алкогольного сп'яніння Михайло Єфремов на швидкості виїхав на позашляховику на зустрічну смугу Садового кільця і ​​зіткнувся з автомобілями. Водій фургона Сергій Захаров отримав важкі травми й помер в лікарні 9 червня.

З 9 червня Єфремов перебуває під домашнім арештом, який триватиме два місяці. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Свою вину актор повністю визнав, заявивши, що глибоко кається та готовий сісти за грати.