Міла Йовович дозволила доньці кардинально змінити свій імідж: фото

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Міла Йовович з чоловіком та донькою / Instagram / @millajovovich

Голлівудська акторка українського походження Міла Йовович приголомшила прихильників новим знімком. Зірка показала, як тепер виглядає її 12-річна донька Евер Габо.

Школярка позувала перед камерою зіркової мами із бірюзовим волоссям. Міла Йовович допомогла первістку зробити зачіску, прикрасивши її стильним обручем зі смугастим бантом. Вже у дописі акторка пояснила, чому Евер має такий здивований погляд на знімку. 

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"Коли Евер прийшла на заняття по тхеквондо і побачила хлопчика, з яким колись ставала в спаринг. Він дуже виріс відтоді, як вони бачились востаннє", – написала Міла Йовович. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

До цього Евер мала також коротку стрижку та природне русяве волосся, як і в Міли Йовович. Чому дівчинка захотіла так кардинально змінити імідж та як їй вдалось вмовити зіркову маму на цей експеримент – наразі невідомо.


Як змінилась донька Міли Йовович / Instagram / @millajovovich

Евер – не єдина дитина у сім'ї Міли Йовович та Пола Андерсона. Голлівудське подружжя вже виховує 12-річну Евер і 4-річну Дешіел та очікує на появу третього нащадка. Міла Йовович не приховує, що щаслива від майбутнього поповнення у їхній родині та стане мамою ще однією дівчинки. З нащадками подружжя проживає у маєтку в Лос-Анджелесі, де має не тільки великий будинок, але й город. Міла Йовович сама вирощує овочі та ретельно дбає про здоров'я своїх дітей.

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Теги: LifeStyle Голлівуд Краса Зіркові мами Зіркові діти
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