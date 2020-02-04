Міла Йовович зачарувала мережу знімками з новонародженою донькою

Голлівудська акторка українського походження Міла Йовович втретє стала мамою. 2 лютого зірка народила дівчинку. Однак не минуло два дні, як Міла Йовович засипала мережу ніжними фото своєї дитини.

Як відомо, новину про поповнення в сім'ї поширила донька Міли Йовович та режисера Пола Андерсона – Евер. Дівчинка опублікувала першу світлину, на якій постали всі її найближчі родичі. А вже у дописі школярка не стримувала емоцій від того, що має ще одну крихітну сестричку.

До теми: Міла Йовович народила третю дитину

"Ласкаво просимо у цей світ, моя нова сестро Озіан! Ми тебе любимо!" – написала Евер Андерсон.

Та не минуло й доби, як і сама Міла Йовович поділилась зі світом знімками зі своєю новонародженою донькою. Світлини акторка зробила у першу годину життя Озіан, а на кадрах можна побачити, як малятко тримають на руках її зіркові батьки та сестрички.

Вчора Евер без мого відома розповіла всім про народження сестри, тому я запізнилася з новиною. 02 лютого о 8:56 ранку народився Озіан Ларк Елліот Йовович-Андерсон! Тепер розумію, що ім'я довге, але наша сім'я ніяк не могла визначитися,

– розповіла Міла Йовович.

Акторка зізналась, що її мама, чоловік і 12-річна Евер хотіли назвати доньку Ларк, молодша Дашіел та сама Міла наполягали на Елліот. Тому рішення прийняли компромісне, а дитина, за словами кінозірки, згодом обере собі одне ім'я з цього списку.

"У дитини є з чого вибирати, якщо дочка в дорослому віці захоче відкинути деякі імена. Вона така красива! У неї волосся світліше, ніж у інших наших дочок, і вона дуже сильна. Вона вже піднімає голову, щоб подивитися, що відбувається! Вона наша диво-дитина, і ми всі такі вдячні, що вона у нас є, повністю одержимі нею!" – додала вона.



Міла Йовович показала новонароджену доньку / Instagram / @​millajovovich

Як відомо, про свою третю вагітність акторка Міла Йовович вперше розповіла 8 серпня 2019 року. Тоді вона перебувала на 13 тижні вагітності. Міла Йовович вирішила не приховувати, що з чоловіком Полом Андерсоном очікує на появу ще однієї донечки. Упродовж усієї вагітності акторка відмовилась від усіх ролей та приділила час родині.