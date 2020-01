Мільярдер та засновник SpaceX Ілон Маск представив свою пісню "Не сумнівайся"

Ілон Маск випустив пісню Do not doubt your vibe / Twitter / @E “D” M

Знаменитий мільярдер та засновник компаній SpaceX, PayPal, Neuralink і The Boring Company, 31 січня презентував свою другу пісню під назвою Do not doubt your vibe ("Не сумнівайся в своїх емоціях"). Сингл в жанрі електронної танцювальної музики (EDM) вже підкорив мережу.