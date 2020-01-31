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Мільярдер та засновник SpaceX Ілон Маск представив свою пісню "Не сумнівайся"

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Ілон Маск випустив пісню Do not doubt your vibe / Twitter / @E “D” M

Знаменитий мільярдер та засновник компаній SpaceX, PayPal, Neuralink і The Boring Company, 31 січня презентував свою другу пісню під назвою Do not doubt your vibe ("Не сумнівайся в своїх емоціях"). Сингл в жанрі електронної танцювальної музики (EDM) вже підкорив мережу.

Справжньою несподіванкою для фанатів став вихід нового синглу Ілона Маска, який сам виконав її та написав текст до неї. Танцювальний трек, що складається з двох фраз Do not doubt your vibe ("Не сумнівайся в своїх емоціях") у першій частині та Because it's true ("Тому що це правда") у другій, вже встигли схвально оцінити користувачі музичних платформ ютубу та саундклауду, де він виклав трек на власному лейблі Emo G Records.

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"Я написав слова і виконав вокальну партію", – похвалився Маск підписникам у твіттері, додавши фотографії зі студії звукозапису. Окрім посилання на трек, Маск зазначив, що розчарований провалом свого музичного лейблу Emo G Records, але припустив, що пісня RIP Harambe – це "найкраще з його творінь".

Нагадаємо, що у квітні 2019 року він випустив перший реп-сингл RIP Harambe, присвячений горилі Харамбе. Саме її у травні 2016 року застрелили працівники зоопарку в Цинциннаті, штат Огайо, США. За їхніми словами, горила несла загрозу для життя чотирирічного хлопчика, який випадково потрапив у вольєр до тварини. Маск зізнавався, що така ситуація його неабияк засмутила, тому він часто думає про несправедливе вбивство.

 

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Автор: Уляна Журба
Теги: Техно LifeStyle Музика Ілон Маск
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