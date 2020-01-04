Мільярдерка Кайлі Дженнер готує спільну б’юті-колаборацію з однорічною дочкою

Б’юті-магнатка і наймолодша мільярдерка у світі Кайлі Дженнер готується до запуску нової колекції свого косметичного бренду, яка буде присвячена святкуванню Дня святого Валентина.

Натхненням для створення нової колекції стала взаємна любов Кайлі Дженнер і її дочки Стормі, якій 1 лютого має виповнитися два роки, до метеликів. Це стане першою колаборацією мільярдерки у 2020 році.

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На своїй сторінці в інстаграмі Кайлі опублікувала знімок, на якому показано, як дівчинка зосереджено працює, розглядаючи кілька продуктів колекції. Під рукою Стормі – фотографії нової палетки засобів для губ Lip Kit. Ім'я дочки Дженнер буде написано на усіх обгортках, які також прикрашені метеликами.

Додамо, що Кайлі і батько Стормі Тревіс Скотт мають схожі татуювання метеликів, а протягом останніх місяців блогерка часто ділиться знімками у різних костюмах, картинах та прикрасах з метеликами.

Дочка Кайлі Стормі вже є великим прихильником косметики бренду зіркової мами. Місяць тому мільярдерка опублікувала відео, на якому дівчинка розмазує рідкий блиск на губах та сміється з цього.

Раніше Кріс Дженнер розповідала в одному з інтерв'ю, що Кайлі бачить себе у бренді і через 20 років та, ймовірно, передасть свій бізнес дочці.