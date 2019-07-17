Мільярдерка Кайлі Дженнер опублікувала серію пікантних фото в бікіні

21-річна зірка соціальної мережі Instagram досі розважається на островах Теркс і Кайкос разом зі своїми подругами та донькою. Звідти вона вже не вперше публікує гарячі фото, які розбурхують мережу.

Наймолодша мільярдерка за версією Forbes наразі подорожує розкішною яхтою, щоб разом з близькими відзначити запуск її нової лінійки засобів догляду за тілом Kylie Skin. Кілька найкращих подруг, донечка Стормі та всі блага цивілізації – ось, про що, схоже, мріяла дівчина останні кілька місяців.

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На нових світлинах, якими Кайлі поділилась у своєму Instagram, вона демонструє апетитні жіночі форми, які сміливо можна віднести до plus-size. Пишні груди та сідниці, а також вузька талія чудово виглядають в одному з її купальників. Чорне роздільне бікіне на зав'язках ледь приховало груди та інтимні місця зірки, втім, це її зовсім не бентежило, через що Instagram-блог Кайлі рясніє п'ятьма знімками з короткого фотосету.



Кайлі Дженнер в чорному купальнику / Instagram / @kyliejenner

Свій пляжний образ вона доповнила вінтажними сережками в золотистій оправі та з чорним каменем, а обличчя було доповнене ніжним макіяжем від Kylie Cosmetics.



Вінтажні сережки доповнили образ зірки / Instagram / @kyliejenner



Кайлі Дженнер на відпочинку / Instagram / @kyliejenner