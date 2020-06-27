Співачка з Львівщини влаштувала сімейний відпочинок в Одесі. Ірина Федишин вирушила на курорт з чоловіком та дітьми, прихопивши з собою безліч стильних образів. Зірка сміливо позувала на морському узбережжі в джинсових мінішортах та топі з яскравим принтом.

Попри те, що артистка вже повернулася до концертів після тривалої перерви, вона не забула й про канікули й релакс для дітей у розпал літнього сезону. Ірина Федишин насолоджується родинним відпочинком в сонячній Одесі, проте не забуває й про контент для свого інстаграму.

До теми На морському узбережжі: Ірина Федишин відправилася на відпочинок – яскраве фото

Співачка не лише засмагає на пляжі та купається у морі, а й влаштовує справжні світські виходи, обираючи приголомшливі літні образи.

Образ Ірини Федишин

Для вечірньої прогулянки з чоловіком зірка обрала зухвалий образ. На ній ультракороткі джинсові шорти з високою талією, які оголюють сідниці, та біло-синій топ з оригінальним візерунком та широкими рукавами з китицями. Завершили look світлі кросівки. Вбрання Федишин не лише дозволило їй засвітити стрункі довгі ноги, а й оголити тендітні плечі.

На відео білявка з вечірнім макіяжем з акцентом на очі позувала поблизу моря й грайливо надіслала прихильникам повітряний поцілунок. Незмінною зброєю чарівної Ірини Федишин залишається її яскрава усмішка.

Слід зазначити, що романтична прогулянка з чоловіком завершилася вечіркою в клубі. На відпочинку в Одесі Ірина Федишин зустріла свою зіркову колегу учасницю дуету "НеАнгели" Вікторію, з якою весело проводить час в одному готельному комплексі.

"Мила, романтична, талановита і така не по роках мудра Ірина Федишин. Радію нашій незапланованій зустрічі. Сподіваюся, що наше знайомство переросте в дружній, а можливо і в творчий союз", – прокоментувала Вікторія спільні фото з артисткою.