Міранда Керр підтвердила народження третьої дитини: названо ім’я і стать

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Міранда Керр
Міранда Керр / Instagram / @mirandakerr

Знаменита супермодель Міранда Керр, за чутками ЗМІ, на початку жовтня втретє стала матір’ю. Через пару тижнів жінка вирішила підтвердити інформацію та навіть поділитись цікавими деталями.

Відомо, що батьком третьої дитини став мільярдер та співзасновник SnapChat Еван Шпігель. Пара одружилась ще у 2017 році і вже через рік народила першу спільну дитину. Міранда також виховує сина від першого чоловіка – Орландо Блума.

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А от на початку жовтня 2019 року Керр народила третього сина, якого з чоловіком вирішила назвати Майлзом.

Ми дуже раді народженню Майлза і вдячні всім за добрі слова і побажання на нашу адресу в це особливий час,
– йдеться в першому коментарі пари про подію на інстаграм-сторінці зірки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miranda (@mirandakerr)

 

36-річна модель раніше зізнавалась, що третя вагітність для неї була найважчою. Втім, її особливою підтримкою протягом всього очікування малюка були її сини Флінн та Харт, а також чоловік Еван.

Що відомо про особисте життя Міранди Керр?Модель Міранда Керр стала поки єдиною жінкою, яка зуміла повести до вівтаря знаного ловеласа Орландо Блума. Їхнє таємне весілля відбулось у 2010 році, а вже за рік у пари народився єдиний син Флінн. Однак стосунки з голлівудським актором тривали недовго: постійні зйомки Орландо призвели до розлучення.

У 2015-му Міранда закрутила роман із автором додатку Snapchat та бізнесменом Еваном Шпігелем. Офіційно пара одружилась за 2 роки, після чого в них народився син Харт. 

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Зіркові мами Зіркові діти
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