Міранда Керр показала округлий живіт після оголошення про третю вагітність: фото

Знаменита австралійська супермодель Міранда Керр, яка днями оголосила про третю вагітність, завітала на церемонію вручення премії в галузі краси Gruner & Jahr Spa Awards в Баден-Бадені 30 березня.

Вихід моделі на червону доріжку став першим після оголошення новини про майбутнє поповнення у сім'ї 35-річної Міранди та її чоловіка, головного виконавчого директора Snapchat, Евана Шпігеля.

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Для події Керр одягнула розкішну рожеву сукню з довгими плісированими рукавами. Модель позувала перед об'єктивами фотографів, тримаючись за живіт, який вже помітно округлився.

Завершили образ Міранди вечірній макіяж з акцентом на червоні губи, голлівудська укладка волосся та діаманти. На церемонії Міранда отримала нагороду "Ікона краси" за розвиток бренду натуральної косметики Kora Organics.



​Міранда Керр / Getty Images

Додамо, що для Евана Шпігеля та Міранди Керр новонароджений малюк стане другою спільною дитиною. Модель виховує ще 8-річного сина Флінна Крістофера від колишнього чоловіка Орландо Блума.



​Міранда Керр / Getty Images



Міранда Керр / Getty Images