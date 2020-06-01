Сьогодні, 1 червня, помер відомий український музикознавець та композитор Мирослав Скорик. Редакція LifeStyle 24 підготувала для вас біографію метра класичної музики та добірку його знаменитих творів.

Герой України, народний артист України, академік Академії мистецтв України, лауреат Національної премії України імені Т.Г.Шевченка… Регалії маестро Скорика можна перелічувати довго. Він був справжнім метром класичної музики і назавжди залишиться ним. Життєвпис Мирослава Михайловича та його творчість – читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Помер Мирослав Скорик – відомий композитор і музикознавець

Біографія Мирослава Скорика

Мирослав Михайлович народися 13 липня 1938 року у Львові. Він походив із родини українських інтелігентів. В одному із інтерв'ю маестро зазначав, що мама і батько були музикантами за станом душі. Вдома у Скориків було піаніно і майбутньому композиторові завжди подобалося грати на ньому. Ноти він вивчив самостійно. Коли награвав, то родичі почали зауважувати, що в Мирослава Михайловича є потяг до музики.



Мирослав Скорик за фортепіано / Фото: classicalmusicnews.ru

"Я пішов до першого класу і батько вирішив мене познайомити з нашою родичкою Соломією Крушельницькою. Власне, вона і зауважила я маю абсолютний слух і настійно рекомендувала батькам відправити мене до музичної школи. Наступного дня пішов у Львівську музичну школу-десятирічку. Я був дуже задоволений. І так розпочав навчатися музиці", – розповідав Мирослав Михайлович в інтерв'ю виданню "Міжнародний кур'єр".

У 1948 році родина Скориків потерпіла від репресій. Через наклеп їх було вислано в Сибір. Проте навіть на засланні Мирослав Михайлович не покинув навчання та продовжив грати на фортепіано. Також згодом почав опановувати гру на скрипці.



Мирослав Скорик / Фото: "Дзеркало тижня"

Після смерті Йосипа Сталіна, в 1953 році, Мирослав Скорик повернувся до Львова. Тоді репресії послабилися і можна було отримати паспорт та переїхати. Він оселився у батькової сестри Ярослави Біганської. Саме вона допомогла йому знайти репеторів, які допомогли музикантові вступити в Консераторію, де він навчався з 1955 по 1960 рік. Він отримував знання від знаменитих професорів – Станіслава Людкевича, Романа Сімовича, Адама Солтиса.

Мирослав Михайлович був дуже активним студентом і неодноразово показував себе на різних засідання, конференціях, грав у студентському оркестрі.

Стажувався в аспірантурі при Московській консерваторії у класі Дмитра Кабалевського. У 1964 році він закінчив навчання. Темою його дисертаційної роботи стали "Особливості ладу музики С. Прокоф'єфа". Саме за цю роботу віг отримав науковий ступінь кандидата мистецтвознавства.





Композитор Миросла Скорик / Фото з відкритих джерел

Неймовірну популярність здобув завдяки тому, що написав музику до кінострічки Сергія Параджанова "Тіні забутих предків", яку світ побачив у 1964 році.

Він викладав композицію у Львівській та Київській консерваторія. Протягом тривалого часу працював у США, Австралії. Його знали та поважали у різних куточках світу.



Диригент Мирослав Скорик / Фото: "Дзеркало тижня"

За час своєї кар'єри Мирослав Михайлович прийняв участь у численних культурних заходах та займав різні посади. Зокрема, був головою журі фестивалю "Червона рута", співголовою Національної спілки композиторів України. У квітні 2011 року його призначили художнім керівником Київської опери і він працював на ній до 2016 року.

Славетний композитор Мирослав Скорик пішов з життя 1 червня 2020 року, проте він назавжди залишиться генієм української та світової класичної музики.

Твори Мирослава Скорика

Говорячи про творчість Мирослава Скорика, насамперед, варто згадати його "Мелодію", яка звучала у фільмі "Високий перевал" і неодноразово лунала у виконанні музикантів із різних куточків світу. Українська співачка Оксана Білозір використала цю композицію та написала до неї текст. Пісню артистка присвятила Голодомору.

Оксана Білозір – "Свіча": слухайте композицію онлайн

Не менш відомою є його поема "Мойсей", яка славиться на весь світ. Опера була поставлена Львівським театром опери та балету імені Соломії Крушельницької. Цей твір також лунав на оперних сценах Києва, Варшави та Нью-Йорка.

Мирослав Скорик – "Мойсей": слухайте оперу онлайн

Популярними роботами світового класика є джазові п'єси, де він вкотре демонструє талант свій талант.

Джазові п'єси Мирослава Скорика: дивіться відео онлайн

Уся майстерність Мирослава Михайловича вкладена у сюїту для симфонічного оркестру, яку композитор написав для фільму "Тіні забутих предків".

Мирослав Скорик – "Гуцульський триптих": слухайте сюїту онлайн

Загалом, за час своєї творчості Мирослав Михайлович написав велику кількість музично-театральних творів, вокально-симфонічних, концертів для оркестрів. У його спадщині є фортепіанні композиції, вокальні твори, а також він став автором музики до драматичних спектаклів та понад 40 фільмів.